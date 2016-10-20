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Рама IX, спортсмен и вдохновитель всех спортсменов Таиланда

Его Величество Пхумипон Адульядет, скончавшийся 13 октября 2016 года, был не только выдающимся монархом, но и спортсменом.

Новости Пхукета

21 Октября 2016 11:05:25

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.
Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

Пожалуй, любой житель Пхукета знает о его страсти к яхтенному спорту. Однако не менее – а возможно, и более – важны его достижения в других областях, прежде всего, в поддержке тайского спорта. Именно благодаря Его Величеству тайские спортсмены сейчас регулярно берут награды на международных турнирах. К примеру с Олимпиады 2016 сборная Королевства привезла шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Его Величество Пхумипон Адульядет занимался спортом с детства, попробовав себя, в частности, в бадминтоне, теннисе и парусном спорте. Наиболее значительных успехов он добился в последнем, когда выиграл регату в рамках Игр полуострова Юго-Восточной Азии в 1967 году (сейчас соревнования известны как Игры Юго-Восточной Азии). Рама IX и его дочь Принцесса Убонратана показали лучший результат в классе динги «ОК», причем швертбот для соревнований Его Величество построил сам. Король завоевал титул 16 декабря, и с тех пор этот день является национальным Днем спорта в Таиланде.

В списке наград Его Величества есть также Олимпийский орден за заслуги в развитии спорта и награда от Международной федерации бадминтона за вклад в этот спорт.

«Спорт важен для развития страны и народа», – говорил Король, и в подтверждение этого тезиса прикладывал немало усилия для поддержки перспективных спортсменов Таиланда. Одним из них был выдающийся бадминтонист 1960-х Чарон Ваттанасин, которому Его Величество среди прочего предоставил грант на обучение в Ливерпульском университете по специальности бизнес-менеджмент.

Также Пхумипон Адульядет заметил талант бильярдиста Ноппадона Сэнгнина, который едва ли добился бы высот, без финансовой поддержки Короля. Примечательно, что о Сэнгнине Рама IX узнал из телевизионной трансляции. В 2003 году спортсмен завоевал билет на 2003-2004 Challenge Tour в Великобритании, но на поездку туда просто не имел средств.

При этом, в отличие от многих других национальных лидеров, Его Величество всегда призывал спортсменов ставить на первое место спортивный дух, считая объединяющую силу спорта не менее важной, чем медали. Для самих же спортсменов Король всегда являлся главным вдохновителем на новые свершения. Так Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Сомчит Джонгджохор признался, что носил амулет с изображением Короля. А на церемонию награждения на Олимпиаде – как и ряд спортсменов до него – вышел с портретом Пхумипона Адульядета.

В честь Его Величества назван целый ряд спортивных турниров, включая знаменитую регату на Пхукете и международный футбольный турнир (сборная Таиланда является сейчас обладателем этого Кубка, а всего тайцы выигрывали его 14 раз).

До самых последних дней Его Величество был страстным спортивным болельщиком. За футбольный Чемпионатом Юго-Восточной Азии (AFF Suzuki Cup) 2014 года Король следил по телевизору из больничной палаты. Спортсмены об этом знали, и турнир завершился триумфом сборной Таиланда. Видя, что команда уступает, Пхумипон Адульядет отдал распоряжение секретарю позвонить менеджеру сборной и сообщить, что Рама IX смотрит матч и передает моральную поддержку. Тайские футболисты решающую схватку с командой Малайзии выиграли. А Его Величество после финального свистка улыбнулся и сказал: «Прекрасно».

Подготовлено по материалам Bangkok Post.

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