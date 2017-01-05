Rainman на PIMEX: Утоли жажду

УЧАСТНИК PIMEX 2017: Владелец катамарана Nina Боб Мотт рассказывает о том, почему опреснители Rainman представляют собой оптимальный выбор для любой яхты.

7 Января 2017 15:05:33

Мое знакомство с системами обратного осмоса (RO или ROS) состоялось в тот момент, когда ко мне в руки попала старая система HRO 230VAC, которая должна была производить 40 литров воды, но запустить которую я так и не смог. Подумав, я отдал устройство на ремонт Мику Кили из Octopus Asia, но и ему преуспеть не удалось. Мик великодушно не взял с меня денег за свою работу, и я в благодарность просто купил всякой детской одежды для его дочери, которая вот-вот должна была родиться. Сейчас его девочке Джемме семнадцать лет. И ровно столько лет я продолжаю эксперименты с системами обратного осмоса.

Первая из рабочих систем, которой мне довелось пользоваться, состояла из насоса высокого давления от Cat USA, шлангов и мембран от Майка Нолана и K&N Chonburi, а также купленных прямо на Пхукете шлангов для подачи воды к фильтру и прочих деталей, приобретенных на острове Лангкави. Это было самое удивительное устройство, которое я видел в жизни – оно превращало морскую воду в пресную питьевую за минуты. И меня зацепило.

Начиная с того момента, я устанавливал опреснители с системой обратного осмоса на каждую из своих лодок: на 55-футовый катамаран Siesta – дизельную установку с воздушным охлаждением и мощностью 8 л/с c возможностью производства до 210 литров в час и тремя мембранами; на 48-футовый Oasis – с питанием от одного из основных двигателей на 160 литров в час с двумя мембранами.

Мой менее габаритный 38-футовый катамаран Nina требовал чего-то более оригинального. И именно в этот момент я обратил вниманием на систему Rainman с электродвигателем, рассчитанным на стандарт 230VAC, со среднечастотным инвертором или генератором Honda на 2кВА, а также двигателем внутреннего сгорания, независимым от всех внешних источников. Суммарная мощность – 140 литров в час, притом, что есть возможность запитать опреснитель и от 12В (12VDC).

В тот момент я понял, что подобные системы подходят и для более крупных катамаранов, в тандеме выдавая 280 литров в час, при этом позволяя экономить половину от той суммы, которую другие производители просят за один более сложный агрегат. Знакомство с продукцией Rainman было как сцена из «Джейми Макгуайера» – зацепило с первого же взгляда.

Кроме того, фирменные запчасти Rainman весьма просто найти, если вдруг потребуется провести ремонт своими силами. Обычно если у тебя сломалось какое-то сложное устройство, то его приходится отправлять производителю, отнюдь не дешево платить за ремонт, да еще и покрывать расходы на пересылку в другую страну. С Rainman все не так. Их системы одновременно простые и сложные, в том смысле, что это умная сборка простых компонентов.

Собственно, тут хочется вспомнить строчку из Антуана де Сент-Экзюпери. «Совершенство достигнуто не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять», – писал великий француз.

Компания Rainman является победителем премии в области инноваций Pittman Innovation Award журнала Sail Magazine USA в 2016 году. Подробнее об электрических опреснителях Rainman можно узнать по этой ссылке www.youtube.com/watch?v=msC3QZnYl_A&t=355s. Подробнее о бензиновых установках – по этой www.youtube.com/watch?v=PKmJ9l7sk2k.

Боб Мотт





*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.