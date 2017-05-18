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Рахманинова и Чайковского сыграют в Бангкоке

Российский дирижер и исполнитель Юрий Медяник и пианист Андрей Гугнин выступят на сцене Thailand Cultural Centre.

Новости Пхукета

18 Мая 2017 11:14:36

Медяник и Гугнин вместе с Королевским симфоническим оркестром Бангкока исполнят произведения Чайковского и Рахманинова. Концерт будет посвящен памяти Ее Королевского Высочества Прицессы Гальяни Вадханы, ушедшей из жизни в 2008 году старшей сестры Рамы IX.

В память о Принцессе русские и тайский музыканты исполнят баркароллу в соль-бемоль и третий фортепианный концерт Рахманинова, а также четвертую симфонию в фа-минор Чайковского.

Концерт состоится вечером 21 мая, начало – в 20:00, цены на билеты начинаются от 400 бат. Подробнее на сайте Королевского симфонического оркестра Бангкока.

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