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Работы о благоустройству Карона приостановлены

Для продолжения благоустройства пляжной зоны муниципалитету Кароны необходимо получить разрешение от Морского департамента.

Новости Пхукета

12 Декабря 2016 08:42:49

Работы о благоустройству Карона приостановлены
Работы о благоустройству Карона приостановлены

О том, что работы по благоустройству пляжной зоны в Кароне приостановлены, «Новостям Пхукета» заявил специалист Морского департамента Борпитх Чомчиеу. Соответствущий вердикт был вынесен на совещании с участием одного из вице-губернаторов провинции.

«В понедельник, 5 декабря, сотрудники нашего ведомства проинспектировали пляж и обнаружили строящуюся стену длиной 75,3 м и высотой 60 см. Проект действительно был одобрен комитетом, который для этого создала администрация провинции, однако план не был представлен Морскому департаменту перед началом строительства», – рассказал господин Чомчиеу, добавив, что его ведомство уже обратилось с заявлением в полиции.

Департамент увидел в строительных работах нарушение статей 117,118 и 120 Закона о навигации в тайских водах, ответственность по этим статьям предусматривает весомые штрафы, зависящие от площади нелегального строительства.

«Мы провели встречу с вице-губернатором сегодня (9 декабря), и муниципалитету Карона было предписано получить разрешение в Морском департаменте, которое должно также быть одобрено [упомянутым выше] комитетом в Provincial Hall», – пояснил Борпитх Чомчиеу.

Напомним, ранее в этом году муниципалитет Карона запустил масштабные проект, направленный на благоустройство пляжа и борьбу с эрозией почвы. Концепция включает строительство автомобильной парковки, пешеходной дорожки и волноотбойной стены, а также организацию уличного освещения. Проект стоимостью в 22,4 млн бат должен быть полностью завершен в сентябре следующего года. Подробнее читайте здесь.

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