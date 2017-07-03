Работодатели Пхукета начали увольнять трудовых мигрантов

Сотни трудовых мигрантов из провинций Пхукет, Краби и Пханг-Нга лишились работы после ужесточения штрафов за нелегальный найм зарубежной рабочей силы.

3 Июля 2017 17:26:57

Почти 400 лишившихся работы рудовых мигрантов из провинций Пхукет, Краби и Пханг-Нга собрались в конце прошлой недели в благотворительном центре Mike Matthews Learning Center в Рассаде и попросили помощи в возращении на родину, в Мьянму.

Имя центра, которым руководит фонд Good Shepherd, на слуху у многих трудовых мигрантов, поскольку он предоставляет образование детям из малообеспеченных бирманских семей. Туда же обратились и взрослые, когда их наниматели заявили о том, что работы для мигрантов у них больше нет на фоне вступившего в силу декрета, ужесточившего ответственность за нелегальный найм иностранцев. Согласно декрету, нанимателю грозят штрафы в размере 400-800 тыс. бат за каждого нанятого с нарушениями иностранного работника (подробнее читайте здесь).

Собравшиеся в Mike Matthews Learning Center мигранты рассказали схожие истории. Все они трудились на разных работах в южном Таиланде, но после публикации декрета их работодатели решили не рисковать.

«После ужесточения штрафов бирманские рабочие из Пханг-Нга, Краби и Пхукета решили обратиться в центр за помощью. Они рассказали, что их работодатели из страха перед новыми штрафами сообщили им, что они уволены, и выдали деньги на возвращение на родину. Некоторые получили денежные компенсации в полном объеме, другие – только частично», – пояснил волонтер Mike Matthews Learning Center, бирманец по имени Мит.

По его словам, некоторые из трудовых мигрантов рассказали, что после увольнения были вынуждены скрываться от властей в джунглях, прежде чем обратиться за помощью в центр.

Мит пояснил, что центр сейчас работает над возвращением мигрантов в Мьянму, а пока для них подготовлены временные варианты размещения. Женщины и дети живут в Mike Matthews Learning Center, мужчин же принял у себя храм Та-Рыа. При этом центр продолжает получать обращения от новых мигрантов, нуждающихся в помощи.

В субботу Mike Matthews Learning Center посетили вице-губернатор Сивапорн Чуасавад и другие официальные лица, включая представителей иммиграционной полиции. Они пообещали мигрантам необходимую помощь в возвращении на родину.

О том, намереваются ли власти расследовать факты нелегального найма сотрудников, о которых могут рассказать мигранты, официальные лица не сообщили.