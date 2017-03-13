Пятиметровую кобру поймали у жилых домов в Раваи

Вечером 11 марта жители улицы Soi Namaoy в Раваи (примерно в 4 км от пляжа Най-Харн) сообщили спасателям о том, что в бамбуковых зарослях позади домов ведут брачные игры две крупные змеи.

13 Марта 2017 12:21:47

Прибывшим по вызову специалистам потребовалось около двух часов, чтобы поймать одну из змей, оказавшуюся королевской коброй. Вторая кобра от спасателей ускользнула, хотя ее поисками занимались не менее десяти человек.

Пойманная змея была весьма крупной. Как рассказал журналистам один из спасателей, особь достигала пяти метров в длину и весила 10,6 кг.

«Мы призываем всех местных жителей быть осторожными и следить, не появится ли где-то эта змея. Она может быть опасной», – заявил собеседник редакции.

Спасатель пообещал, что если вторую кобру удастся поймать, то ее выпустят в джунгли там же, куда отвезли первую.