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Пятерых участников драки в Кароне привлекут к ответственности

Турист из России и четверо тайских таксистов предстанут перед судом после драки в Кароне. Обвинения всем пятерым предъявлены по одной и той же статье (нападение).

Новости Пхукета

28 Октября 2016 10:44:56

Кадр из видео, снятого на месте событий очевидцем.
Кадр из видео, снятого на месте событий очевидцем.

Шеф полиции Карона полковник Санья Тхонгсават подтвердил «Новостям Пхукета», что правоохранители закончили мероприятия по следам драки между туристами из России и тайскими таксистами у пляжа Ката в тамбоне Карон.

Перед судом должны предстать пять человек: россиянин Эдгар Хетагуров (такое имя указала полиция) и тайцы Сангоун Сэинг, Вуттчичай Сангхала, Иви Саланг и Джаран Нусонг. Объявления всем пятерым будут предъявлены по одной и той же статье (нападение).

Конфликт между группой туристов на мотоциклах и тайскими таксистами произошел в воскресенье, 23 октября, на Kata Rd., недалеко от Т-образного перекрестка у Kata Center. По словам шефа полиции Карона Саньи Тхонгсавата, один из таксистов сделал туристам замечание и попросил «притормозить», те в ответили ревом двигателей мотоциклов.

«Обмен выражениями между двумя группами перерос в драку», – заявил полковник Тхонгсават.

Поскольку драка была снята на видео, полиция установила, что первый удар был нанесен одним из таксистов.

«Из записи следует, что, по всей видимости, сперва Хетагуров получил удар открытой ладонью. В ответ он нанес Джарану удар в лицо камнем, и после этого началась драка», – рассказал глава полиции Карона.

В ходе конфликта сильнее всего пострадал Джарон, который по следам инцидента был доставлен в больницу.

«Другие таксисты получили незначительные травмы, у некоторых были сломаны зубы», – добавил полковник. Участники драки со стороны туристов отделались синяками и ушибами.

«Всем пятерым предъявлены обвинения в нападении, дело передано в суд провинции Пхукет», – заключил офицер.

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