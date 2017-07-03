Пятая годовщина Phuket Drum Circle

Дата/Время начала: 30 Июля 2017 16:00:00 - 30 Июля 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Клуб Phuket Drum Circle отпразднует свой пятый день рождения в воскресенье, 30 июля, на пляже Най-Харн с 16:00 до 22:00. Как и прежде, мероприятие будет полностью бесплатным и открытым для всех желающих. Гости смогут поиграть на барабанах, потанцевать, насладиться живописными видами. Не упустите свой шанс.

Дополнительная информация и видео на странице в Facebook: Phuket Drum Circle. The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия .