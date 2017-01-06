Пять водителей такси и минивэнов лишись прав за езду в пьяном виде

Три пхукетских таксиста и двое водителей минивэнов остались на полгода без прав за езду в пьяном виде во время новогодних «Семи дней опасности» на дорогах.

6 Января 2017 17:42:56

Задержанный транспорт на стоянке у полицейского участка Пхукет-Тауна. Фото: Юттават Лекмак

Директор пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Соммай Суткхао подтвердил «Новостям Пхукета», что нарушителям на ближайшие полгода придется поискать другую работу, хотя изъятый на время «Семи дней опасности» транспорт им все же вернули.

«Транспортные средства им уже возвращены, но действие удостоверений водителей коммерческого транспорта приостановлено на шесть месяцев, поскольку они были признаны виновными в вождении в пьяном виде. Для меня все было просто: если выпил – не садись за руль», – заявил Соммай Суткхао

«Наказание за это нарушение – до года тюрьмы, штраф в размере от 5 до 20 тыс. бат и приостановка действия водительского удостоверения на шесть месяцев», – добавил он.

Господин Суткхао отметил, что среди задержанных в Новый год нарушителей ПДД других водителей коммерческого транспорта не было. При этом имена упомянутых выше пятерых глава PLTO не озвучил.

Шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камол Осири также отказался называть имена, зато уточнил, что всего за «Семь дней опасности» полиция задержала 131 транспортное средство, водители которых находились за рулем нетрезвыми. Сейчас хозяева могут забрать свои машины и мотоциклы назад, но сделали это пока что не все.

«Мы не видим больше смысла держать этот транспорт у себя, у нас уже есть все, что нужно, для предъявления обвинений и выписывания штрафов», – добавил полковник.