The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пять лет в ударном ритме с Phuket Drum Circle

Марко Монти и его клуб барабанщиков приглашают на сессию в честь своего пятого дня рождения.

29 Июля 2017 13:00:00

Если вы верите в магию, то сессия Drum Circle, возможно, покажется вам полетом на ковре-самолете. Глубокие ритмы ударных на фоне завораживающего пейзажа могут унести вас в совершенно другое время, место или даже измерение. В воскресенье, 30 июля, с 16:00 до 22:00, клуб Phuket Drum Circle будет праздновать свой пятый день рождения на пляже Най-Харн или в Yoonique Stone Bar в случае дождя. Когда дружная компания окутана позитивными ритмами музыки, люди сами собой начинают петь, танцевать и смеяться. Некоторые же используют наши сессии для медитации или чтобы почувствовать целебный эффект музыкальных ритмов.

В 2012 году Phuket Drum Circle стал первым открытым объединением барабанщиков в Таиланде с регулярным графиком встреч и собственным вебсайтом. Сессии, которые носят название Drum Circle, проходят дважды в месяц и всегда открыты и бесплатны для участников. Phuket Drum Circle – это постоянно растущее сообщество барабанщиков, музыкантов, танцоров и просто людей, любящих хорошо проводить время на пхукетских пляжах.

В Юго-Восточной Азии клубы, подобные Phuket Drum Circle, являются редкостью, но в крупных городах остального мира (особенно, в англоговорящих странах), обязательно есть как минимум по одному. Не забывайте об этом, если планируете путешествие и хотите завести новых друзей. Такие клубы объединяют самых разных участников. Кроме того, сессии барабанщиков нравятся маленьким детям. Члены этих объединений шутят, что даже инопланетяне заглядывают на их встречи, хотя доказательств и не приводят.

На вечеринке в честь пятилетия клуба гостей ждут барабаны для желающих попробовать себя и бесплатные напитки, однако рекомендуется приносить и то, и другое с собой. Пожалуйста, помните, что мы заботимся об окружающей среде. После традиционно роскошного заката на пляже выступит со световым шоу художник Йоги из Индонезии, который под звуки ударных перенесет всех гостей в обещанное новое измерение. Отметьте этот день в своем календаре – 30 июля 2017 года! Следите за обновлениями на странице Phuket Drum Circle в Facebook, ждем вас на вечеринке. И не удивляйтесь, если вы придете впервые, а почувствуете себя так, будто попали в хорошо знакомую приятную компанию.

Автор – Марко Монти, основатель группы Phuket Drum Circle на Facebook и координатор мероприятий в формате Drum Circle, проводимых компанией SYNERGY EVENTS Co., Ltd. (сайт www.synergydrum.com). Эл. почта: info@synergydrum.com. Тел: 087-895-7284. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В Бангкоке предложили ограничить скорость уличного движения 50 км/ч
В Бангкоке предложили ограничить скорость уличного движения 50 км/ч
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Реорганизацию схемы парковки такси в Патонге окружает тишина
Реорганизацию схемы парковки такси в Патонге окружает тишина
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.