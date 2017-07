Пять лет в ударном ритме с Phuket Drum Circle

Марко Монти и его клуб барабанщиков приглашают на сессию в честь своего пятого дня рождения.

29 Июля 2017 13:00:00

Если вы верите в магию, то сессия Drum Circle, возможно, покажется вам полетом на ковре-самолете. Глубокие ритмы ударных на фоне завораживающего пейзажа могут унести вас в совершенно другое время, место или даже измерение. В воскресенье, 30 июля, с 16:00 до 22:00, клуб Phuket Drum Circle будет праздновать свой пятый день рождения на пляже Най-Харн или в Yoonique Stone Bar в случае дождя. Когда дружная компания окутана позитивными ритмами музыки, люди сами собой начинают петь, танцевать и смеяться. Некоторые же используют наши сессии для медитации или чтобы почувствовать целебный эффект музыкальных ритмов.

В 2012 году Phuket Drum Circle стал первым открытым объединением барабанщиков в Таиланде с регулярным графиком встреч и собственным вебсайтом. Сессии, которые носят название Drum Circle, проходят дважды в месяц и всегда открыты и бесплатны для участников. Phuket Drum Circle – это постоянно растущее сообщество барабанщиков, музыкантов, танцоров и просто людей, любящих хорошо проводить время на пхукетских пляжах.

В Юго-Восточной Азии клубы, подобные Phuket Drum Circle, являются редкостью, но в крупных городах остального мира (особенно, в англоговорящих странах), обязательно есть как минимум по одному. Не забывайте об этом, если планируете путешествие и хотите завести новых друзей. Такие клубы объединяют самых разных участников. Кроме того, сессии барабанщиков нравятся маленьким детям. Члены этих объединений шутят, что даже инопланетяне заглядывают на их встречи, хотя доказательств и не приводят.

На вечеринке в честь пятилетия клуба гостей ждут барабаны для желающих попробовать себя и бесплатные напитки, однако рекомендуется приносить и то, и другое с собой. Пожалуйста, помните, что мы заботимся об окружающей среде. После традиционно роскошного заката на пляже выступит со световым шоу художник Йоги из Индонезии, который под звуки ударных перенесет всех гостей в обещанное новое измерение. Отметьте этот день в своем календаре – 30 июля 2017 года! Следите за обновлениями на странице Phuket Drum Circle в Facebook, ждем вас на вечеринке. И не удивляйтесь, если вы придете впервые, а почувствуете себя так, будто попали в хорошо знакомую приятную компанию.

Автор – Марко Монти, основатель группы Phuket Drum Circle на Facebook и координатор мероприятий в формате Drum Circle, проводимых компанией SYNERGY EVENTS Co., Ltd. (сайт www.synergydrum.com). Эл. почта: info@synergydrum.com. Тел: 087-895-7284. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.