Пять домов сгорели в Май-Кхао

Крупный пожар произошел вечером 3 ноября на севере Пхукета. Несколько жилых домов были полностью уничтожены огнем.

4 Ноября 2016 10:45:08

Тушение пожара заняло более двух часов, пламенем было уничтожено пять жилых домов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в поселке Баан-Макпрок поступило к дежурным экстренных служб около 22:00. К моменту, когда пожарные, спасатели и полиция прибыли на место событий, огнем были охвачены уже несколько соседних домов.

«Огонь распространялся стремительно. Некоторые дома были полностью уничтожены пламенем. Пожарным было непросто работать, поскольку улица достаточно узкая и доступ [к горевшим домам] был затруднен. Вдобавок, все дома были построены из горючих материалов», – рассказал капитан полиции Тханом Тхонгпан из участка Та-Чат-Чай.

По его словам, тушение пожара заняло более двух часов, пламенем было уничтожено пять жилых домов.

«Свидетели утверждают, что пожар начался после того, как в одном из домов горящая свеча упала на постель. Жильцы попытались потушить огонь своими силами, но скоро пламя вышло из-под контроля.», – рассказал капитан Тхонгпан, добавив, что следователи и криминалисты сейчас работают над установлением причины пожара.