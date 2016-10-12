Пьяный американец устроил дебош посреди главного шоссе Пхукета

Иностранец едва не спровоцировал несколько серьезных аварий, разбил стекло пикапа и даже вывел из строя грузовик.

12 Октября 2016 14:35:40

Полиция задержала и оштрафовала гражданина США, устроившего пьяный дебош на шоссе Thepkrasattri Rd. в северной части Пхукета.

Около 5:30 утра один из жителей Муанг-Мая позвонил в полицейский участок Та-Чат-Чай и сообщил о том, что некий иностранец выбегает на дорогу, мешает движению и бросается на автомобили.

К моменту, когда наряд полиции прибыл на место событий, местные жители уже утихомирили дебошира, которым оказался 38-летний американец из Нью-Йорка по имени Стивен Леонард. Прямо на дороге, перекрыв одну из полос движения, стоял поврежденный грузовик, а на обочине был припаркован пикап с разбитым стеклом левой передней двери.

Водитель грузовика Ванлоп Тхонгкед рассказал полиции, что иностранец «из ниоткуда» выскочил перед бампером его машины, заставив резко нажать на тормоза. Задний мост грузовика и подвеска не выдержали нагрузок при экстренном торможении и получили значительные повреждения. Оторванные элементы заднего моста разбросало по дороге, а сам грузовик занесло и он врезался в бордюр на обочине.

Водитель пикапа Сакрин Саард рассказал схожую историю. Иностранец выбежал на дорогу и начал колотить по машине, разбив стекло пассажирской двери бутылкой из-под спиртного.

По словам очевидцев, американец бросался и на другие машины, одна из которых тоже получила повреждения. Впрочем, дождались полицейских лишь два водителя.

Находившегося в состоянии сильной интоксикации Стивена Леонарда доставили в полицейский участок Та-Чат-Чай. В полиции заявили, что американец был оштрафован на 200 бат, кроме того, ему придется компенсировать всем причиненный ущерб.

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