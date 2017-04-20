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Пьяных водителей снова отправят в морги

Министерство юстиции Таиланда повторит прошлогодний эксперимент с отправкой пьяных водителей на исправительные работы в моргах и отделениях неотложной помощи местных больниц.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 11:11:29

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post
Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

О том, что лица, задержанные за вождение в пьяном виде в Сонгкран, будут отправлены на исправительные работы в морги и больницы, рассказал глава Департамента пробации* при Министерстве юстиции Таиланда Нарат Саветнант. Аналогичная мера применялась к нарушителям в прошлом году и привлекла внимание СМИ не только в Таиланде, но и за рубежом. В этом году эксперимент было решено повторить, сообщает Bangkok Post.

По словам господина Саветнанта, за «Семь дней опасности» более 5000 нарушителей ПДД были направлены на мероприятия по «коррекции поведения», организованные Департаментом пробации. Как именно проходила процедура «коррекции» он не уточнил, но по всей видимости, работа в моргах и больницах является частью «коррекции».

Всего за период с 11 по 17 апреля включительно в Таиланде было задержано 5134 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На Пхукете, согласно данным официальной статистики, было зафиксировано 267 таких случаев.

Говоря о работе с нарушителями ПДД, господин Саветнант заявил, что его департамент намерен продолжить работу по исправлению привычек тайских водителей. Кроме того, ведомство планирует закупить 3000 электронных браслетов, которые в течение определенного времени придется носить лицам, проходящим «коррекцию». До окончания процедуры свобода перемещения этих лиц будет ограничена.

В случае отказа от ношения браслета и соблюдения правил, по словам господина Саветнанта, нарушитель будет передаваться Департаменту исполнения наказания для отбывания тюремного срока. Впрочем, других деталей этого проекта Нарат Саветнант не раскрыл.

*При Министерстве юстиции Таиланда имеются два отдельных департамента, занимающихся соответственно исполнением наказаний в форме тюремного заключения (Department of Corrections) и в форме условного срока / административного надзора / исправительных работ (Department of Probation). К сожалению, у последнего термина нет адекватного перевода на русский язык.

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