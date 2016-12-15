Путь на восток: Шестеро парней на двух Волгах едут из Москвы на Бали

Шестеро парней, две советские «Волги» и 24 тыс. км по пути из Москвы до Бали. Так описывают себя участники экспедиции «Восход» стартовавшей из российской столицы в октябре этого года и сейчас добравшейся до Пхукета.

21 Декабря 2016 10:36:23

В субботу, 10 декабря, шестеро парней, которые к тому же еще и музыканты, дали концерт на пляже Натай, а затем выступили еще на нескольких островных площадках. Сейчас же они снова в пути и, судя по странице в Facebook, уже должны быть на подходе к Борнео, причем в обновленном составе: пятеро молодых людей и девушка, художница Наталия. Так что изначально описание экспедиции за время пути успело немного устареть.

Чтобы двигаться вперед, экспедиция использует краудфандинговую модель. На сайте Voshod.me можно приобрести одежду и сувениры с символикой проекта, тем самым «залив бензина» в бензобаки двух «Волг». Там же указаны и другие способы поддержать путешественников.

Маршрут экспедиции пролегает через девять стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур и Индонезию. Группа уже преодолела Гималаи, покорила Западный и Восточный Тибет, следующий знаковый момент – пересечение экватора. Шестеро парней и две «Волги» пока держатся и продолжают путь в сторону восхода.

«Машины ломаются, ломаются много. Вот сейчас мы все скрестили пальцы, поскольку у одной из «Волг» коробка передач в совсем предсмертном состоянии, притом что мы их очень тщательно готовили. Внутри у них все родное практически», – рассказывают ребята.

Совсем без модернизации обойтись не удалось. Основные апгрейды – передние мосты от более поздних «Волг», дисковые тормоза принципиально важные в горах, чуть-чуть более свежий двигатель ЗМЗ-402 вместо родного 24-Д, пятиступенчатая коробка передач, усиленные задние рессоры.

«Но в целом это тоже все оригинальное», – добавляют восходовцы.

Перед поездкой агрегаты двух машин были перебраны до винтика, но пройденные тысячи километров оказались суровым испытанием даже для идеально подготовленных «Волг». Хотя общие ощущения от длительной поездки ребята оценивают как «очень круто».

«Мы поняли, что эти машины были созданы именно для такого. В самый тяжелый момент пути, когда мы преодолевали Тибет, от машин было ощущение, как будто они вместе с нами тоже собрались. И вот именно за Тибет, самый опасный участок в горах, они не ломались вообще. Все основные агрегаты – на той высоте, где нам говорили, что они вообще не проедут – взяли и проехали», – признаются восходовцы.

Тибет оказался самым сложным моментом и для техники, и для людей. «Та высота», которую упоминают путешественники, это более 5,3 тыс. км. Для сравнения: высота Эльбруса – 5,6 км.

«Морально было сложнее не в самом Тибете, а перед ним. А когда уже забрались – стало понятно, что все нормально. Пусть тяжело, но мы едем», – говорит участник экспедиции Коля-Геолог.

«Еще был участок в Китае между городками Линчжи и Ранву-Лейк. Нам говорили, что будут места с плохой дорогой, но там оказалось 250 км того, что дорогой просто не назовешь. Такое ощущение, как будто землетрясение произошло», – добавляет Коля, поясняя, что реальной причиной разрухи было не стихийное бедствие, а строительство автобана.

Таиланд тоже встретил путешественников специфически. Прямо на границе экипажам двух «Волг» было объявлено, что разрешения на ввоз машин у них нет. Боевые кони застряли на границе, а их экипажи продолжили маршрут без «Волг», посетив Бангкок, Хуа-Хин и Паттайю. Зато потом карма сделала свое и остаток времени до воссоединения с машинами ребята провели со вкусом – восходовцев принял у себя шикарный Maikhao Dream Villa Resort and Spa.

«Мы не искали люкса, люкс сам нашел нас», – резюмировала команда на своей странице в Facebook.

«Очередной неожиданный поворот судьбы. Просто, чтобы вы понимали: в октябре мы выехали из Москвы с 600 долларами в кармане и вот два месяца уже едем. Мы зарабатываем тем, что играем концерты; тем, что продаем одежду в интернете; тем, что люди донатят [жертвуют деньги через сайт]», – говорит Коля, подчеркиваем, что денег у экспедиции в обрез, и Maikhao Dream в планы, конечно, не входил.

Восходовцы признаются, что за время поездки успели пообщаться с самыми разными людьми и везде могли найти приют на ночь или получить помощь. Сложно общаться было, разве что в Китае, поскольку мешал и языковой, и культурный барьер. А в Синьцзян-Уйгурском районе КНР, судя по рассказал путешественников, машины были встречены и вовсе как инопланетный артефакт.

«В Таиланде же круто то, что я такого количества улыбающихся людей никогда в жизни не видел», – заключает Николай.

За маршрутом экспедиции «Восход» можно следить на сайте voshod.me. Там же можно поддержать путешественников, «залить километры», купить тематическую одежду и сувениры, попасть на борт одной из «Волг» или встретить машины на финише.