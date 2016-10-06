Пушки к бою: Музей военно-морского флота на Пхукете

Прямо сейчас мини-музей в Сапан-Хине переживает второе рождение, и хотя реконструкция еще не закончена, посетить его уже можно.

13 Октября 2016 08:59:42

В отличие от пхукетских тайцев, экспаты не очень жалуют парк в Сапан-Хине, и совершенно напрасно. Он хорош и для занятий спортом, и для семейного пикника у моря, и просто для прогулок. А чтобы гулять было не скучно, можно заглянуть в местный китайский храм или в Музей военно-морского дела, который одновременно является и памятником в честь Отца тайского военно-морского флота, адмирала Апхакона Киаттивонга. Прямо сейчас этот музей переживает второе рождение, и хотя реконструкция еще не закончена, выглядит уже очень приятно. Впрочем, сперва немного истории.

Адмирал Киаттивонг (часто можно встретить и прямую транслитерацию имени с английского – Абхакара Киартивонгсе) весьма почитаем в Таиланде. В Королевстве установлено более 200 памятников ему, два из которых находятся на Пхукете. Каждый год 19 мая у них проходят торжественные церемонии в честь Дня военно-морского флота Таиланда, создателем которого и считается адмирал. Впрочем, и в другие дни у мемориала в Сапан-Хине можно встретить моряков, которые склоняют колени перед статуей адмирала

Сын Рамы V, Принц Апхакон Киаттивонг – родился в 1880 году. Когда молодому человеку пришла пора получать образование, он направился в Англию, где провел шесть лет в Королевской военно-морской академии. Вернувшись в Сиам, Принц начал с энтузиазмом применять полученные знания и реформировать морское дело в стране. Именно по его инициативе была возведена база ВМФ в Саттахипе, по сей день являющаяся главной в Таиланде.

Более того, один из первых современных эсминцев в составе сиамского флота, также появился благодаря адмиралу Киаттивонгу. Он лично отправился в Англию, чтобы провести переговоры о покупке одного из корабля HMS Radiant, который затем был переименован в Phra Ruang и стал главным долгожителем тайского флота. Более того, адмирал сам командовал кораблем во время перехода назад в Сиам.

В музее в Сапан-Хине собраны всевозможные материалы, посвященные Принцу Апхакону Киаттивонгу, однако доступны они лишь на тайском языке. Кроме них там раньше находились и модели различных боевых кораблей, но по всей видимости сейчас они на реконструкции.

Как уже говорилось выше, прямо сейчас власти Пхукета (или командование местной базы ВМФ) работают над модернизацией музея, который долгое время пребывал в относительно запущенном состоянии. Возможно, уже в ближайшие недели все модели займут подобающие места в новых павильонах.

Зато прямо сейчас полностью доступна экспозиция под открытым небом. Кроме торпед и мин, на территории музея выставлены несколько артиллерийских орудий, одно из которых весьма двусмысленно направлено на дорогу и в перекрестье прицела регулярно оказываются машины и мотоциклы.

Строго говоря, экспозиция в музее довольно скромная, но зато в полной мере присутствует характерная для Таиланда атмосфера расслабленная и неформальная атмосфера. Бродить по музею можно совершенно свободно, листать книги и трогать вещи руками не запрещается, местные работники рады гостям-иностранцам. Плюс после посещения можно перейти через дорогу и устроить пикник прямо на берегу моря.

Вход в музей, разумеется, бесплатный. Комплекс отмечен на картах Google, так что найти его не составит труда.