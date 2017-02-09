PSS готовится к шестому международному турниру

Шестой международный турнир по футболу под эгидой Phuket Soccer Schools состоится на Пхукете 25-26 февраля 2017 года.

9 Февраля 2017 12:01:21

На октябрьском национальном турнире PSS награды поделили команды с Пхукета и из Банкока. Фото: Андрей Некрасов

Двухдневные соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном центре Thanyapura. Регистрация на турнир открыта, свое участие подтвердили не только клубы из Таиланда, но также команды из Гонконга и Сингапура.

Формат International Youth Tournament будет проходить одновременно в четырех возрастных группах: до 8 лет (футболисты 2009-2010 года рождения), до 10 лет (2007-2008), до 12 лет (2005-2006) и до 14 лет (2003-2004).

Победителей в каждой возрастной группе ждут кубки, также памятный трофей предусмотрен и для команд, занявших вторые места. Медали достанутся всем участникам турнира без исключения.

Взнос за участие составляет 10 тыс. бат с команды, получить дополнительную информацию и подать заявку можно по электронной почте info@phuketsoccerschools.com. Сайт – PhuketSoccerSchools.com, страница в соцсетях – Facebook.com/phuketsoccerschools.