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Провода на Yaowarat Rd. убрали под землю

Очередной этап благоустройства улиц в Старом городе завершен. С Yaowarat Rd. убраны электрические провода.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Сентября 2016 09:47:17

В воскресенье, 4 сентября, были убраны последние опоры электропередач на Yaowarat Rd. в Старом городе.
В воскресенье, 4 сентября, были убраны последние опоры электропередач на Yaowarat Rd. в Старом городе.

Заместитель главы Управления электроснабжения Пхукета (Phuket Provincial Electricity Authority, PPEA) Бунрат Чарыпонг подтвердил «Новостям Пхукета», что его ведомство полностью завершило работы по благоустройству Yaowarat Rd. в Старом городе и убрало все высоковольтные линии под землю.

В воскресенье, 4 сентября, были убраны последние опоры электропередач на участке Yaowarat Rd. от кольца Suriyadej Circle до пересечения с Dibuk Rd. Параллельно была проведена модернизация на телекоммуникационных магистралях, а также линиях электро- и водоснабжения.

В заключение беседы с журналистами Бунрат Чарыпонгеще раз принес водителям и пешеходам извинения за доставленные работами неудобства (реализация проекта заняла полтора года).

Напомним, что благоустройство улиц в Пхукет-Таун продолжается уже несколько лет, муниципалитет и РРЕА убирают провода с исторических улиц Старого города. При этом провинция реализует проект за свой счет. В отличие от аналогичной инициативы в Бангкоке, специального финансирования из национального бюджета на это не выделено (подробнее читайте в статье «Новостей Пхукета»).  
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