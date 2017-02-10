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Протаранивший «макашницу» таксист оштрафован на 400 бат

Полиция Пхукета оштрафовала на 400 бат таксиста, врезавшегося в мотоцикл с тележкой для продажи еды у памятника Героиням.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Февраля 2017 12:51:51

Авария произошла около 5:30 утра 10 февраля на кольцевой развязке у памятника Героиням. 52-летняя Ниттая Тхонгтеп, находившаяся за рулем мотоцикла, рассказала полиции, что проезжала мимо памятника, когда в заднюю часть ее транспортного средства врезалось такси. Товары из «макашницы» разметало по дороге, а протаранивший ее автомобиль врезался в ограждение памятника.

В результате аварии Ниттая Тхонгтеп получила несколько синяков и ссадин, подтвердил «Новостям Пхукета» капитан полиции Крайсорн Бунпрасоп. Офицер не уточнил, получили ли какие-либо травмы таксист Прапот Бунтанг и два туриста, находившихся в салоне его автомобиля.

На вопрос о том, какое наказания может грозить водителю такси, капитан Бунпрасоп заявил, что тот уже был признан виновным в опасном вождении и оштрафован на 400 бат.

«Мы могли оштрафовать его на сумму до 1000 бат, но предпочли, чтобы он потратил деньги на компенсацию госпоже Тхонгтеп», – заявил капитан Бунпрасоп.

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