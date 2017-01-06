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Пропавший на пляже Ката швейцарец нашелся через два дня в Срисунторне

Полиция подтвердила обнаружение 79-летнего гражданина Швейцарии Петера Мейера, пропавшего двумя дня ранее из съемного жилья в районе пляжа Ката в тамбоне Карон.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Января 2017 16:07:45

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об обнаружении «уставшего и дезориентированного» иностранца поступило к спасателям Срисунторна из магазина продуктов в поселке Липон, находящемся в 3-4 км к северу от памятника Героиням. Мужчина, по словам спасателей, был без сил и совершенно не помнил, как очутился в том месте, где его обнаружили.

Когда же иностранца доставили в штаб-квартиру туристической полиции Пхукета, то выяснилось, что это швейцарец Петер Мейер, пропавшей из съемного жилья в районе пляжа Ката двумя ранее на этой неделе. Полиция связалась с хозяином дома на Soi Koktanod, где проживал иностранец, и тот подтвердил, что последний раз видел Мейера два дня назад и успел заявить в полицию об исчезновении мужчины.

«Сейчас мы пытаемся связаться с семьей господина Мейера, поскольку опасаемся, что он может уйти и потеряться снова», – отметил капитан Иккачай Сири из туристической полиции Пхукета.

Как именно Мейер оказался более чем в 20 км от своего жилья, до сих пор неизвестно.

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