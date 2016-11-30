Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пропавший на Пхукете россиянин нашелся невредимым

Туристическая полиция подтвердила, что Михаил Корнеев, пропавший на Камале вечером 28 ноября, обнаружился целым и невредимым на следующий день.

Юттават Лекмак

30 Ноября 2016 13:12:07

МИхаил утверждает, что не помнит событий ночи 28 ноября.
МИхаил утверждает, что не помнит событий ночи 28 ноября.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, заявление в полицию по факту пропажи россиянина подали его друзья, вместе с которыми он находился на пляже.

«Друзья Корнеева рассказали, что он был нетрезв, так что они на такси доставили его к отелю. Затем компания еще немного выпила на пляже, после чего Корнеев отправился в воду и не вернулся», – отмечал принявший заявление подполковник Сомнык Дамкэу из полиции Камалы.

Приняв заявление спасатели и полиция приступили к поискам, однако найти Корнеева не смогли. На следующий же день он сам явился в отделение туристической полиции при аэропорту Пхукета, поскольку там находились его вещи и паспорт, ранее забытые россиянином в отеле.

По словам полицейских, в ответ на вопрос о случившемся мужчина заявил, что был сильно пьян и ничего не помнит.

«Хорошо, что он не утонул и не пропал бесследно», – отметил подполковник Нарыват Путтавиро, резюмируя историю.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.