Пропавший на Пхукете россиянин нашелся невредимым

Туристическая полиция подтвердила, что Михаил Корнеев, пропавший на Камале вечером 28 ноября, обнаружился целым и невредимым на следующий день.

30 Ноября 2016 13:12:07

МИхаил утверждает, что не помнит событий ночи 28 ноября.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, заявление в полицию по факту пропажи россиянина подали его друзья, вместе с которыми он находился на пляже.

«Друзья Корнеева рассказали, что он был нетрезв, так что они на такси доставили его к отелю. Затем компания еще немного выпила на пляже, после чего Корнеев отправился в воду и не вернулся», – отмечал принявший заявление подполковник Сомнык Дамкэу из полиции Камалы.

Приняв заявление спасатели и полиция приступили к поискам, однако найти Корнеева не смогли. На следующий же день он сам явился в отделение туристической полиции при аэропорту Пхукета, поскольку там находились его вещи и паспорт, ранее забытые россиянином в отеле.

По словам полицейских, в ответ на вопрос о случившемся мужчина заявил, что был сильно пьян и ничего не помнит.

«Хорошо, что он не утонул и не пропал бесследно», – отметил подполковник Нарыват Путтавиро, резюмируя историю.