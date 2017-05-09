Пропавшая в Вичите девушка вернулась домой
Полиция подтвердила, что 14-летняя Котчакорн «Нес» Сорнтхави благополучно вернулась домой.
Шела Рива
9 Мая 2017 11:42:54
Девушка из Вичита, поиски которой полиция начала 4 мая, благополучно вернулась домой на следующий день, подтвердили «Новостям Пхукета» в местной полиции.
Заявление о пропаже 14-летней Котчакорн «Нес» Сорнтхави подала ее мать Пханвилай Пэнтхонг после того, как не обнаружила дочь по возвращению домой. Поиски по горячим следам результата не принесли, и полицейские обратились за помощью гражданам. В частности, информация о пропаже девушки распространялась через пхукетскую прессу.
Как пояснил капитан Джарат Лемпан из полиции Вичита, уже на следующий день после начала поисков девушка сообщила о своем местонахождении. Как оказалось, она провела ночь в доме у друзей.
«Она покинула дом по собственному решению, видимо, из-за конфликта внутри семьи», – заявил капитан Лемпан.