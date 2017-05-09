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Пропавшая в Вичите девушка вернулась домой

Полиция подтвердила, что 14-летняя Котчакорн «Нес» Сорнтхави благополучно вернулась домой.

Шела Рива

9 Мая 2017 11:42:54

Котчакорн «Нес» Сорнтхави. Фото: Phanwilai Peanthong
Котчакорн «Нес» Сорнтхави. Фото: Phanwilai Peanthong

Девушка из Вичита, поиски которой полиция начала 4 мая, благополучно вернулась домой на следующий день, подтвердили «Новостям Пхукета» в местной полиции.

Заявление о пропаже 14-летней Котчакорн «Нес» Сорнтхави подала ее мать Пханвилай Пэнтхонг после того, как не обнаружила дочь по возвращению домой. Поиски по горячим следам результата не принесли, и полицейские обратились за помощью гражданам. В частности, информация о пропаже девушки распространялась через пхукетскую прессу.

Как пояснил капитан Джарат Лемпан из полиции Вичита, уже на следующий день после начала поисков девушка сообщила о своем местонахождении. Как оказалось, она провела ночь в доме у друзей.

«Она покинула дом по собственному решению, видимо, из-за конфликта внутри семьи», – заявил капитан Лемпан.

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