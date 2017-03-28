Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете

Первый раунд нового ММА-промоушена Primal Fighting Championship прошел на Пхукете в пятницу, 24 марта.

28 Марта 2017 12:46:19

Мероприятие собрало бойцов из Таиланда, России, США, Южной Америки, Ближнего Востока и Филиппин, тренирующихся в различных клубах смешанных единоборств на Пхукете. Идея создания новой пхукетской ММА-серии принадлежит ветерану UFC Майку Суику из АКА Thailand.

«Мы собрали бойцов из всех клубов именно для того, чтобы показать возможности Пхукета. Пхукет – это однозначно Мекка [смешанных единоборств], эта Мекка продолжает расти, с ходом времени она будет становиться все больше и больше, и я хочу быть частью всего этого. Я хочу показать эту культуру, эту атмосферу и этих бойцов», – заявил Майк Суик.

Программа дебютного вечера Primal FC 1: Dark Moon Rising в Paradise Beach Club состояла из 11 боев (запись прямой трансляции и статистика доступны здесь).

Главным боем вечера стала схватка ветерана ММА Сары Д'Алелио и Нонг Ким из Chockchai Muay Thai в Чалонге. На пике своей карьеры Сара одержала победу над Амандой Нуньес, и ее нынешняя соперница также не смогла ничего противопоставить 36-летней Д'Алелио. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде.

В следующем по статусу бое сошлись экс-борец Шамиль Ахмедов из России (AKA Thailand) и бывший боец муай-тай Рафаэл Шавьер из Бразилии (Tiger Muay Thai). Судьи единогласно назвали победителем Ахмедова, но сердца публики все же завоевал Шавьер, сделавший своей девушке предложение сразу после боя.

В других боях Адам Антолин в первом же раунде победил Ирфана Кхана болевым приемом; Залимхан Юсупов удушающим приемом одержал победу на Серхио Родригесом; Рафаэль Физиев техническим нокаутом победил Сураджа Бахадура; Шарма Девайа по решению судей победила Уйен Ха; Хаса Юсефи техническим нокаутом одолел Хироказу Йокояму; Тхаонг Саклек по решению судей победил Джейсона Маргалло, Лито Адиванг удушающим приемом одержал победу на Эдди Калаем; Тревор Маккинзи болевым захватом победил Джеймса Шульте, Улугбек Кокиев удушающим приемом одержал победу над Бенхамом Монджери.