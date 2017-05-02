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Прокуратура проверит инцидент на рейсе Москва-Бангкок

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с травмированием пассажиров рейса Москва-Бангкок.

Новости Пхукета

2 Мая 2017 13:54:06

Boeing 777 (VP-BGD) «Аэрофлота» в Таллине. Фото: Anna Zvereva
Boeing 777 (VP-BGD) «Аэрофлота» в Таллине. Фото: Anna Zvereva

В понедельник, 1 мая самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU 270 Москва-Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности, в результате чего более 20 человек получили травмы. По факту происшествия ММТП организовала проверку.

«При заходе на посадку,  самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», попал в зону  кратковременной сильной турбулентности – «турбулентности ясного неба». Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, транспортная прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в заявлении на сайте ММТП.

По состоянию на 2 мая 15 россиян остаются в больнице Samitvej Srinakarin Hospital в Бангкоке. Об этом утром вторника сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова. В больнице постоянно дежурят работники посольства.

«Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство», – рассказал «Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит по-английски, поэтому им требуется помощь даже для общения с медицинским персоналом», – добавил он.

По словам Соснова, медики обещают выписать нескольких пострадавших уже 2 мая, однако большинству из них потребуется более длительное лечение.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс уже подтвердил, что российские страховщики оплатят лечение пассажиров, пострадавших в результате происшествия.

По данным посольства на 16:00 вторника, 2 мая, четверо россиян были выписаны. В больнице остается 11 человек:

1. Пидгайный Андрей 1949 г.р.
2. Чермашенцев Юрий 1973 г.р.
3. Лавровская Ирина 1967 г.р.
4. Гущенко Татьяна 1966 г.р.
5. Рожнова Яна 1988 г.р.
6. Чиж Вера 1948 г.р.
7. Халфина Гульназ 1976 г.р.
8. Кафтан Регина 1988 г.р.
9. Сабанцева Марина 1990 г.р.
10. Аведисьян Татьяна 1982 г.р.
11. Сидельникова Марина 1987 г.р.

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