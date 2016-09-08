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Прокладка тоннеля на развязке в Банг-Ку завершена

Третий из пхукетских тоннелей завершен. Впрочем, до открытия движения еще несколько месяцев.

Таньялак Сакут

8 Сентября 2016 18:04:47

Непосредственно тоннель имеет протяженность лишь 100 м, тогда как полная протяженность объекта – 790 м
Непосредственно тоннель имеет протяженность лишь 100 м, тогда как полная протяженность объекта – 790 м

Строители завершили прокладку тоннеля на месте будущей многоуровневой развязки в Банг-Ку, где Bypass Rd. вливается в Thepkrasattri Rd. Речь идет именно о работах по выемке грунта, к движению транспорта подземная секция развязки пока не готова.

Окончание «экскавационных работ» корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил инженер проекта Сомкьет Йимпонг. По его словам, тоннель был прорыт еще 5 сентября.

«Эта секция имеет протяженность лишь 100 м, тогда как полная протяженность объекта – 790 м. Сейчас, когда работы по прокладке самого тоннеля завершены, мы можем начать установку дренажной системы и помп для откачки воды, приступить к прокладке электрических кабелей», – заявил господин Йимпонг.

«Проект определенно будет сдан до [указанного в контракте срока] 14 сентября 2017 года», – добавил он.

По словам инженера, все идет по плану и проблем нет. Разве что, некоторые из опор высоковольтной линии до сих пор не перемещены на положенные им новые места. Напомним, беспокойство в отношении этого аспекта он выражал еще в феврале этого года.
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