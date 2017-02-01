Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля В этом году фестиваль пройдет 2-4 февраля. Место проведения праздничных мероприятий – парк 72-летия Королевы Сирикит, а также улицы Thalang Rd. и Phang Nga Rd. Новости Пхукета 1 Февраля 2017 15:18:23 Традиционно китайцы отмечают Новый год в течение 15 дней. Как пояснили в муниципалитете Пхукет-Тауна, в этот раз Фестиваль старого города был приурочен не к первом дню года, а к тому, когда китайцы проводят церемонии в честь своих богов. Расписание мероприятий выглядит следующим образом. 2 февраля 17:00 – 18:30. Торжественный парад. 18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу. 19:00 – 20:00. Официальное открытие фестиваля. 20:00 – 23:00. Выступление китайских барабанщиков, симфонического коллектива, учащихся местных школ и Мистера Саксмана. 3 февраля 18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу. 19:00 – 23:00. Выступления Andaman Youth Jazz Band, Romanee Jazz Band и учащихся местных школ. 4 февраля 18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу. 19:00 – 23:00. Выступления симфонического ансамбля, струнного ансамбля и учащихся разных школ Другую информацию можно найти на странице пхукетского офиса Туристического управления Таиланда.