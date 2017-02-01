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Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля

В этом году фестиваль пройдет 2-4 февраля. Место проведения праздничных мероприятий – парк 72-летия Королевы Сирикит, а также улицы Thalang Rd. и Phang Nga Rd.

Новости Пхукета

1 Февраля 2017 15:18:23

Традиционно китайцы отмечают Новый год в течение 15 дней. Как пояснили в муниципалитете Пхукет-Тауна, в этот раз Фестиваль старого города был приурочен не к первом дню года, а к тому, когда китайцы проводят церемонии в честь своих богов. Расписание мероприятий выглядит следующим образом.

2 февраля

17:00 – 18:30. Торжественный парад.

18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу.

19:00 – 20:00. Официальное открытие фестиваля.

20:00 – 23:00. Выступление китайских барабанщиков, симфонического коллектива, учащихся местных школ и Мистера Саксмана.

3 февраля

18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу.

19:00 – 23:00. Выступления Andaman Youth Jazz Band, Romanee Jazz Band и учащихся местных школ.

4 февраля

18:30 – 19:00. Китайское музыкальное шоу.

19:00 – 23:00. Выступления симфонического ансамбля, струнного ансамбля и учащихся разных школ

Другую информацию можно найти на странице пхукетского офиса Туристического управления Таиланда.

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