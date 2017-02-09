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Проект железной дороги на Пхукете снова скорректировали

Новый проект предусматривает прокладку шести ж/д тоннелей плюс еще несколько изменений.

Таньялак Сакут

9 Февраля 2017 15:54:42

В проект легкой железной дороги на Пхукете внесли новую порцию изменений. Об этом стало известно в ходе общественных слушаний, прошедших на острове 6 и 7 февраля. Прокладка железнодорожной ветки по новому проекту обойдется дороже, чем предполагалось ранее, но при этом будет снижена нагрузка на сеть автомобильных дорог.

В материалах, с которыми ознакомились «Новости Пхукета», линия железной дороги больше не делает изгиба в сторону аэропорта, а следует напрямую от КПП Та-Чат-Чай к памятнику Героиням и Пхукет-Тауну. В аэропорт же отходит отдельная ветка, соединяющаяся с основной на Т-образном перекрестке, где сейчас строится тоннель. Непосредственно в аэропорту железнодорожную платформу и международный терминал будет соединять 150-метровая крытая галерея с автоматическим траволатором для удобства пассажиров.

Кроме того, новый проект предусматривает прокладку шести тоннелей, о чем заявил директор Бюро регионального транспорта и транспортного развития Нирун Кеткао. Все тоннели, по его словам, будут на севере острова:

1. У КПП Та-Чат-Чай;

2. На Thepkrasattri Rd. у Hongsyok Bamgrung School;

3. На Thepkrasattri Rd. к югу от мечети Rawdatul Jannah Mosque;

4. На Thepkrasattri Rd к северу от Muang Thalang School;

5. На Thepkrasattri Rd. у полицейского участка Таланга;

6. На Thepkrasattri Rd. у Tesco Lotus.

Говоря о тоннелях, господин Кеткао отметил, что в изначальный бюджет строительства (23,4 млрд бат) их прокладка не заложена, сколько они будут стоить – пока неизвестно.

«На данном этапе мы еще не можем оценить стоимость этих тоннелей», – заявил он.

Также нет ясности, как именно будет проложена секция железнодорожной ветки, которая свяжет Пхукет с материком. Железная дорога может либо пройти по одному из существующих мостов (Srisoonthorn Bridge), либо под нее может быть построен дополнительный.

Не определились официальные лица и с типом подвижного состава. На иллюстрациях в буклете, имеющемся в распоряжении редакции, изображены «трамваи», требующие воздушной контактной сети и токоприемников на крыше («рогов»). Однако губернатор Пхукета в декабре говорил о подвижном составе, работающем от подзаряжаемых аккумуляторов.

По словам Нируна Кеткао, проект – несмотря на обилие не решенных вопросов – будет передан на экспертизу экологического соответствия (EIA) в марте этого года.

«Мы ожидаем, что одобрение будет получено до конца этого года», – заявил он.

«И конечно, дальше предстоит сделать множество других шагов. После получения сертификата EIA нам нужно будет найти инвесторов, выбрать подрядчиков и непосредственно построить железную дорогу, что займет около трех лет», – добавил господин Кеткао. Запустить железнодорожный транспорт на Пхукете официальные лица намерены в 2021 году.

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