Проект FTO-комплекса для бизнес-джетов на Пхукете сделал шаг вперед

Компания Siam Land Flying Co (SLF), входящая в группу Charoen Pokphand, получила «финальное разрешение» от госкорпорации Airports of Thailand Plc (AoT) на создание в аэропорту Пхукета комплекса по наземному обслуживанию частных самолетов.

3 Мая 2017 10:54:03

В последний раз информация о совместном проекте SLF и АоТ на Пхукете появлялась в 2015 году. Фото: АоТ

Речь идет о проекте по созданию в аэропорту Пхукета частного центра, который будет обслуживать бизнес-джеты, включая заправку самолетов, ангарное хранение, аренду и так далее. В англоязычной терминологии подобные центры носят название fixed-base operators или FBO.

Как пишет Bangkok Post, по контракту SLF получит эксклюзивное право на строительство комплекса и управление им в течение 30 лет. Проект будет реализован по концессионной схеме «строительство – передача – управление», то есть SLF сперва построит объект, затем передаст его в собственность госкорпорации АоТ, после чего комплекс перейдет в эксплуатацию концессионера. Об этом сообщила директор международного аэропорта Пхукета Монруди Геттупхан.

Контракт обязывает SLF завершить строительство в течение 27 месяцев начиная с даты заключения соглашения – 18 февраля 2017. То есть сдача комплекса назначена на середину мая 2019 года. Выручка от обслуживания бизнес-джетов будет делиться между SLF и АоТ.

Одним из главных препятствий на пути реализации проекта был вопрос о земельном участке под строительство. Монруди Геттупхан подтвердила, что аэропорт не будет выделять своей земли для его реализации, вместо этого SLF возведет комплекс и всю необходимую инфраструктуру на двух арендованных участках площадью 7 и 10 рай, прилегающих к территории аэропорта. Причем права на них также будут переданы AoT.

Bangkok Post пишет, что в момент подготовки статьи представители SLF были недоступны для комментариев, отраслевые эксперты же оценили проект в 200 млн бат и больше.