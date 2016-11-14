Проект двух эстакад на главном шоссе острова встретил оппозицию

Официальные лица подтвердили, что проект по строительству двух разворотных эстакад на Thepkrasattri Rd. встретил критику местных жителей, но он все же должен быть реализован.

14 Ноября 2016 09:52:18

Вице-губернатор Снит Сривихок. Фото: PR Dept

В четверг, 10 ноября, вице-губернатор Снит Сривихок и глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Пативетвуттисак Сукки провели закрытую встречу, посвященную инфраструктурным проектам на острове. Одной из тем на повестке дня стало строительство двух разворотных эстакад на Thepkrasattri Rd. («Новости Пхукета» писали о них здесь).

По итогам совещания вице-губернатор подтвердил, что проект должен быть реализован. По его словам, контракт на строительство эстакад был подписан 9 августа и работы уже начаты.

Одновременно официальные лица отметили, что местный офис омбудсмена действительно получил ряд жалоб от граждан, недовольных будущей стройкой. Затем эти жалобы были переданы ведомству господина Сукки.

«Департамент скоростных магистралей Пхукета получил от офиса омбудсмена распоряжение провести повторный анализ планов по строительству разворотных эстакад на трассе 402. Нам было предписано выработать план, который позволил бы продолжить реализацию проекта», – рассказал вице-губернатор Снит Сривихок, председательствовавший на встрече 10 ноября.

«На встрече с соответствующими официальными лицами большинство участников согласилось, что проект надо продолжать, поскольку на последних общественных слушаниях граждане его одобрили и выразили уверенность в том, что эстакады облегчат дорожную ситуацию», – добавил вице-губернатор.

«Департамент скоростных магистралей Пхукета донесет итоги сегодняшней встречи до офиса омбудсмена и поговорит с гражданами, которые не хотят реализации проекта. Официальные лица объяснят им, что отказ от строительства приведет к юридическим последствиям, поскольку контракт уже подписан», – заявил Снит Сривихок.