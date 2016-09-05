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Проехавший на красный свет водитель сбил мотоциклиста

Полиция Чалонга предъявила обвинения виновнику резонансной аварии, произошедшей 3 сентября в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Сентября 2016 14:59:41

Кадр из записи СCTV.
Кадр из записи СCTV.

Мотоциклист погиб в дорожной аварии, произошедшей на светофоре у школы Baan Chalong School около 11 утра 3 сентября.

Как сообщили в полиции Чалонга, 57-летний Ваттана Икбут совершал поворот с Chao Fa West Rd. на Luang Por Charem Rd. (к храму Wat Chalong), когда его мотоцикл столкнулся с кроссовером Honda CRV, двигавшемся на красный свет во встречном направлении.

Мотоциклист, на котором в момент аварии не было защитного шлема, скончался от полученных травм. Водитель CRV, имя которого не раскрывается, не предпринимал попыток скрыться с места событий. В полиции уже подтвердили, что ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель человека.

Авария в Чалонге получила широкий общественный резонанс поскольку все события произошли непосредственно перед объективом камеры уличного видеонаблюдения, и запись после была выложена в интернет. Среди прочих роликом поделился, в частности, мэр Чалонга Самран Джиндапон.
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