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Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 8 и 9 июля

В течение ближайших выходных – 8 и 9 июля – продажа спиртных напитков в Таиланде будет под запретом в связи с буддистскими праздниками.

Новости Пхукета

3 Июля 2017 12:10:20

В субботу, 8 июля, буддисты Таиланда будут отмечать праздник Асанха Буча (Asarnha Bucha), за которым последует начало буддистского поста Кхао Пханса (Khao Phansa). В связи с этим продажа спиртных напитков будет запрещена на два дня.

Поскольку Асанха Буча в этом году выпадает на субботу, граждане страны получат дополнительный выходной в понедельник, 10 июля. Офисы государственных ведомств, а также большинство частных и государственных компаний в этот день работать не будут.

В частности, закроются районные управы, Департамент трудоустройства, Иммиграционное бюро, Депарртамент наземного транспорта, отделения почты и банки (кроме отделений при торговых центрах).

Продажа алкоголя в понедельник, 10 июля, будет разрешена. Во всяком случае, распоряжение пхукетского офиса Минздрава (РРНО) о запрете на торговлю спиртным распространяется лишь на два дня.  

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