Проблемы с водоснабжением ожидаются в Патонге, Кароне и Ката 17-24 марта

Управление водоснабжения провинции Пхукета (PWA) сообщило о проведении ремонтных работ на основных магистралях в районе популярных пляжей.

15 Марта 2017 11:08:54

В крайнем случае, жители Патонга, Карона и Ката могут по телефону заказать автоцистерну воды. Фото: The Phuket News

Временное отключение воды или снижение напора в трубах ожидается в населенных пунктах Патонг, Карон и Ката в период с 17 по 24 марта, говорится в уведомлении PWA.

Более детального графика отключений ведомство не приводит, но обещает, что все работы будут проводиться только в рабочие часы: с 8:00 утра до 18:00 вечера. PWA рекомендует жителям указанных районов сделать запасы воды на случай перебоев и снижения напора в трубах.

«После окончания ремонта напор будет нормальным», – добавляется в уведомлении.

Задать вопросы можно по телефонам 076-319173 и 082-7901634.