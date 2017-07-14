Принцесса Сириндхорн посетит Россию

Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн нанесет визит в Россию в октябре этого года.

14 Июля 2017 10:08:17

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн во время визита на Пхукет. Фото: PR Dept

Ее Королевское Высочество примет участие в мероприятиях, приуроченных 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом (Российской империей и Сиамом). Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Королевства Дон Прамудвинай. Монарший визит состоится в октябре 2017 года.

«Ее Высочество Маха Чакри Сириндхорн нанесет монарший визит в Россию в октябре. Она примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 120-летия дипломатических отношений, совместно организованных таиландской и российской сторонами», – заявил министр.

«Как ожидается, Ее Высочество посетит ведущие российские учебные заведения, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере образования, науки и техники с таиландской Kamnoetvidya Science Academy. Это специальная школа для одаренных старшеклассников, имеющих склонность к математике и естественным наукам, призванная воспитывать будущих исследователей и новаторов», – уточнил он (полный текст интервью читайте здесь).

Мероприятия в честь 120-летия установления дипломатических отношений между двумя странами будут проходить в течение всего 2017 года. На прошлой неделе была выпущена памятная почтовая марка с известной фотографией Николая II и Рамы V. Марку можно купить как в Таиланде (за 3 бата), так и в России (за 22 рубля).