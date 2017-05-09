Принцесса Сириндхорн посетит Пхукет и Пханг-Нга

В среду, 17 мая, Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сиридхорн посетит музей культуры китайских переселенцев на Пхукете, а на следующий день отправится в школу-интернат Пханг-Нга

9 Мая 2017 11:16:58

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сиридхорн во время визита на Пхукет в январе. Фото: PR Dept

Как сообщила служба связей с общественностью провинции Пхукет, в ходе визита на остро 17 числа Ее Королевское Высочество примет участие в официальной церемонии, которая пройдет в здании музея культуры китайских переселенцев (Peranakan Museum) в Пхукет-Тауне. Участие в мероприятии также примет губернатор провинции Норрапахт Плодтхонг. Подробности программы пока не разглашаются.

«Больше информации о визите Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн будет доступно на следующей неделе после совещания в правительстве Таиланда», – заявила глава PR-службы Пхукета Бусая Джиапиам.

В четверг, 18 мая, Принцесса должна посетить школу-интернат Yaowawit, построенную после разрушительного азиатского цунами 2004 года. Ее высочество поддерживало реализацию этого благотворительного проекта на ранних этапах и лично выбрала имя для школы. На мероприятиитакже будет присутствовать президент Thanyapura и идеолог проекта Yaowawit граф фон Харденберг. Сейчас воспитанники школы готовятся к встрече с Принцессой.