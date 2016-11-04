Прием заявок на премию ENA продлен до февраля

Организаторы ежегодной премии для предпринимателей Entrepreneur Now Awards (ENA) объявили о продлении срока заявок от соискателей и одновременно озвучили состав команды менторов, возможность поучиться у которых получат победители конкурса.

5 Ноября 2016 11:17:37

Награждение победителей состоится в феврале следующего года. Лауреатов премии в девяти номинациях ждут призы суммарной стоимостью около 10 млн бат, однако именно менторскую программу организаторы называют самым ценным призом.

Как следует из пресс-релиза BNOW.org (организатора ENA), с победителями будут работать следующие предприниматели:

Фред Мувад, основатель и генеральный директор группы компаний Synergia One, управляющей среди прочего сетью магазинов ювелирных изделий.

Конор Бракен, генеральный директор Andovar, глобального поставщика мультилингвальных контентных решений, в том числе услуг по переводу и созданию аудио и видео контента.

Грэхам Брейн, владелец компании Obex, занимающейся производственной деятельностью, бартнерным обменов, франчайзингом в ресторанной сфере и другим бизнесом.

Джон Стивенс, один из основателей и управляющий партнер инвестиционного ангела Stonelotus Capital, финансирующего стартапы и бизнес на ранней стадии развития в ЮВА.

Мишель Трошери, владелец известной по всему Таиланду сети ресторанов Wine Connection.

«Для победителей это будет уникальной, раз в жизни выпадающей, возможностью один на один встретиться и перенять опыт ведущих предпринимателей, которые прошли через все испытания и трудности, связанные с запуском бизнеса и его развитием», – говорит председатель ENA и основатель BNOW.org Пачари Пантумано Пфирш.

«Я готов обменяться с победителем идеями относительно будущего его бизнеса и поделиться независимой и непредвзятой оценкой страгических опций. Победители смогу задать свои вопросы и поделиться стоящими перед ними вызовами, что позволит каждому из участников встречи научиться чему-либо новому в процессе», – обещает Фред Мувад.

«Как ментор вы не только даете указания и делитесь опытом, но также получаете информацию о том, как другие люди ведут свой бизнес. Я ожидаю продуктивной и плодотворной сессии по обмену знаниями, информацией и опытом», – соглашается Джон Стивенс.

Прием заявок на участие в ENA был продлен до 31 января 2017 года и организаторы ждут новых конкурсантов (заявки принимаются в формате 3-минутного видео). В начале февраля пройдет личная встреча самых сильных претендентов с членами жюри, а церемония награждения состоится 22 февраля 2017 года. Победителей будут выбирать в девяти номинациях:

Выдающийся предприниматель; Выдающаяся женщина-предприниматель; Эко-предприниматель; Креативный предприниматель (искусство, мода, еда, другие виды творчества и промысла); Инновационный предприниматель (технологии, электронная коммерция, мобильные приложения, онлайновые сервисы); Cоциальное предприятие; Самая предприимчивая команда; Средний и малый бизнес (50 сотрудников, 100 сотрудников); Лучший новичок.

Участие в премии открыто для граждан любых стран при условии, что они имеют зарегистрированный в Таиланде бизнес (не подразделение зарубежного бизнеса). Критерии оценки следующие: уникальность, потенциал роста и видение; ценность в Таиланде и АСЕАН; экологичность; выдающиеся достижения; преодоление вызовов; признание.

Подробнее можно узнать на сайте www.entrepreneurnow.asia. Газета «Новости Пхукета» является спонсором премии.