При закладке искусственного рифа погибла женщина-дайвер

Женщина дайвер погибла в ходе закладки искусственного рифа у берегов острова Рача-Яй в воскресенье, 18 июня.

19 Июня 2017 15:46:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали журналистам другие дайверы, 35-летняя Лаккхана Сакунпхонг из провинции Краби была среди 26 волонтеров, которые утром 18 июня направились от мыса Панва к острову Рача-Яй для участия в закладке искусственного рифа по проекту Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

После проведения ряда работ, примерно в районе полудня, Лаккхана Сакунпхонг с коллегами поднялась на поверхность, поскольку ее в баллонах заканчивалась кислородная смесь. Никаких признаков недомогания Лаккхана в тот момент не демонстрировала.

«Мы поплыли к нашей лодке Sangthong, стоявшей на якоре неподалеку, но она неожиданно потеряла сознание до того, как мы добрались до судна», – рассказал один из дайверов, участвовавший в погружении вместе с Лаккханой.

Когда женщину подняли на борт дайверского судна, пульс у нее уже не прощупывалась. На протяжении всего пути до пирса Чалонга экипаж проводил сердечно-легочную реанимацию, а на берегу женщину сразу передали медикам, которые доставили ее в центр неотложной помощи, напротив Home Po Village. Там врачи констатировали смерть.

Причину смерти дайвера-волонтера должны установить специалисты Vachira Hospital. Директор офиса DMCR на Пхукете Ватчарин Тхинталанг от комментариев воздержался.