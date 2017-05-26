При оформлении SIM-карт в Таиланде будут требовать отпечатки пальцев

С 1 января 2018 года сдача отпечатков пальцев станет обязательной при оформлении SIM-карт в Таиланде.

26 Мая 2017 10:14:42

Фото: Kyle Spradley / CAFNR

Процесс сдачи отпечатков будет занимать не более двух минут, данные будут заноситься в национальную базу удостоверений личности. Соответствующее заявление сделал глава Национальной комиссии по телекоммуникациям и телерадиовещанию (NBTC) Такорн Тантаситх, пишет Bangkok Post.

Издание не уточняет, будет ли необходимо сдать отпечатки пальцев тем, кто оформил SIM-карты до 2018 года просто по паспорту. В публикации газеты речь идет о новых картах, однако в цитате Такорна Тантаситха этой оговорки нет.

«С 1 января все пользователи мобильной связи должны участвовать в системе, если они хотят иметь доступ к сервисам сотовой сети», – цитирует Bangkok Post заявление Такорна Тантаситха.

Главная цель новой инициативы – борьба с террористической угрозой, поэтому реализацию проекта начнут с «крайнего юга» страны. Операторы сотовой связи в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват получат первую партию электронных сканеров отпечатков пальцев 31 мая, а к 1 октября все пользователи сотовой связи в этих провинциях должны в обязательном порядке сдать пройти регистрацию по новому стандарту. Несогласных просто отключат от сети.

Всего в течение года операторы сотовой связи должны получить около 30 тыс. устройств для сканирования отпечатков пальцев.

NBTC подчеркивает, что новый стандарт регистрации SIM-карт не только поможет бороться с терроризмом, но и повысит безопасность онлайн-банкинга. Также комиссия обещает, что на стоимости услуг мобильной связи новый стандарт не скажется. Операторы смогут вычесть затраты на внедрение системы из суммы ежегодных сборов, уплачиваем NBTC.