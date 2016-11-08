Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

При бангкокском университете Assumption откроется Академия MICE

В Таиланде планируют открыть Академию MICE, которая будет готовить специалистов по деловому туризму, выставкам, конференциям и семинарам.

Новости Пхукета

8 Ноября 2016 13:40:49

Президент ТСЕВ Ноппарат Майтхавикунчай и декан Факультата туризма Assumtion University доктор Ури Чисакун.
Президент ТСЕВ Ноппарат Майтхавикунчай и декан Факультата туризма Assumtion University доктор Ури Чисакун.

Соответствующее договоренности заключили Факультет туристического менеджмента и гостеприимства Assumption University и Национальное бюро Таиланда по выставкам и конвенциям (TCEB). Стороны уже подписала меморандум о взаимопонимании.

«Это двустороннее соглашение с Assumption University облегчит разработку учебной программы по курсу MICE, а также организацию курсов, обеспечение учебными пособиями и создание для студентов и преподавателей условий по обмену информацией и подготовке будущих лидеров сферы MICE, а также реализацию проекта Единого экономического сообщества АСЕАН (АЕС)», – заявил президент ТСЕВ Ноппарат Майтхавикунчай.

Еще несколько лет назад Таиланд взял курс на развитие сегмента MICE, поставив цель стать региональным хабом для организаторов выставок, семинаров, конференций и других мероприятий данного типа. При этом именно ТСЕВ является главным игроков в области продвижения Таиланда на рынке MICE.

«Я уверен, что вместе мы будем набирать силу из года в год, и этот меморандум – заковое событие в отношениях между ТСЕВ и Assumption Universitу», – отметил Ноппарат Майтхавикунчай.

«Только работая вместе мы можем встретить будущее уверенностью и знанием того, что мы предоставили будущим профессионалам MICE лучшие возможное развитие», – добавил он.

В самом Assumption Universitу отмечают, что подписанное соглашение стало первым примером такого частно-государственного партнерства в истории Факультета туристического менеджмента и гостеприимства. Университет также называет подписанный меморандум шагом в «новую эру отношений» с ТСЕВ.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.