При бангкокском университете Assumption откроется Академия MICE

В Таиланде планируют открыть Академию MICE, которая будет готовить специалистов по деловому туризму, выставкам, конференциям и семинарам.

8 Ноября 2016 13:40:49

Президент ТСЕВ Ноппарат Майтхавикунчай и декан Факультата туризма Assumtion University доктор Ури Чисакун.

Соответствующее договоренности заключили Факультет туристического менеджмента и гостеприимства Assumption University и Национальное бюро Таиланда по выставкам и конвенциям (TCEB). Стороны уже подписала меморандум о взаимопонимании.

«Это двустороннее соглашение с Assumption University облегчит разработку учебной программы по курсу MICE, а также организацию курсов, обеспечение учебными пособиями и создание для студентов и преподавателей условий по обмену информацией и подготовке будущих лидеров сферы MICE, а также реализацию проекта Единого экономического сообщества АСЕАН (АЕС)», – заявил президент ТСЕВ Ноппарат Майтхавикунчай.

Еще несколько лет назад Таиланд взял курс на развитие сегмента MICE, поставив цель стать региональным хабом для организаторов выставок, семинаров, конференций и других мероприятий данного типа. При этом именно ТСЕВ является главным игроков в области продвижения Таиланда на рынке MICE.

«Я уверен, что вместе мы будем набирать силу из года в год, и этот меморандум – заковое событие в отношениях между ТСЕВ и Assumption Universitу», – отметил Ноппарат Майтхавикунчай.

«Только работая вместе мы можем встретить будущее уверенностью и знанием того, что мы предоставили будущим профессионалам MICE лучшие возможное развитие», – добавил он.

В самом Assumption Universitу отмечают, что подписанное соглашение стало первым примером такого частно-государственного партнерства в истории Факультета туристического менеджмента и гостеприимства. Университет также называет подписанный меморандум шагом в «новую эру отношений» с ТСЕВ.