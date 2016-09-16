Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет

Генерал Прают Чан-Оча прилетел на остров утром 16 сентября. Первым делом глава правительства открыл новый терминал международного аэропорта Пхукета.

16 Сентября 2016 11:07:51

Прают Чан-Оча в аэропорту Пхукета. Фото: Таньялак Сакут

Самолет премьер-министра приземлился в Phuket International Airport в 8:45 утра пятницы, 16 сентября. На месте главу правительства приветствовали директор аэропорта Монруди Геттупхан, губернатор Джамрон Типпаяпонгтада, а также прочие официальные лица, журналисты и простые граждане.

Прают Чан-Оча провел в аэропорту около часа, открыв новый терминал Phuket International Airport и поприветствовав туристов, которые в этом момент находились в зале прилета.

Затем, в 10:00, премьер отправился в Патонг, где должен состояться запуск проекта Startup Thailand 2016. Это мероприятие пройдет в гостинице Duangjit Resort & Spa. Во второй половине для Прают Чан-Оча посетит Phuket Rajabhat University, где пообщается с гражданами и прессой.