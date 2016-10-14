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Премьер-министр Таиланда обратился к нации

Глава правительства Прают Чан-Оча подтвердил, что наследование престола будет осуществлено в соответствии с Конституцией, Королевским законом и Королевской традицией.

Новости Пхукета

14 Октября 2016 12:59:42

Премьер-министр Прают Чан-Оча обратился к нации.
Премьер-министр Прают Чан-Оча обратился к нации.

В своем обращении к нации генерал Чан-Оча отметил, что Его Величество Король провел тайский народ «от безнадежности к целеустремленности, безопасности и мужеству справляться с трудностями». Как заявил глава правительства, 13 октября навеки останется в памяти всех тайцев.

«Его царствие было периодом всестороннего национального развития. Его Величество был любимым Королем и духовным центром для всего тайского народа. Это были 70 лет праведного правления на благо и счастье людей Таиланда», – заявил Прают Чан-Оча в обращении к соотечественникам 13 октября.

«Это был 70-летний период бесконечного блага для общества, а сейчас – бесконечной скорби людей», – добавил он.

Прают Чан-Оча призвал соотечественников молиться за упокоение духа Его Величества на небесах, следовать заветам Короля и соединить руки ради сохранения национального благосостояния и счастья, как завещал Его Величество.

«Пожалуйста, поддержите друга друга. Мы все испытываем одни и те же чувства, поскольку у всех нас был один Отец Нации. Пожалуйста, помогите сохранить мир в стране и не позволяйте никому провоцировать конфликты, которые могли бы привести к нестабильности», – заявил Прают Чан-Оча.

Глава правительства призвал граждан доверять лишь официальной информации и игнорировать необоснованные слухи.

«Правительство проинформирует Национальную законодательную ассамблею о том, что Его Величество Король 28 декабря 1972 года назначил Его Королевское Высочество Наследного Принца в соответствии с Королевским законом, после чего Национальная законодательная ассамблея сделает полагающиеся шаги», – добавил премьер-министр.

«Люди Таиланда. Его Величество Король Пхумипон Адульядет, Король Рама IX, скончался. Многая лета новому Королю», – завершил свое обращение к стране Прают Чан-Оча.

Экстренное заседание Национальной законодательной ассамблеи в Бангкоке состоялось в тот же день. Члены ассамблеи почтили память Короля девятью минутами молчания. Встреча транслировалась по всем телеканалам страны.

Согласно закону, именно Национальная законодательная ассамблея должна пригласить Наследного принца занять престол, однако на экстренной встрече этого сделано не было. Прают Чан-Оча пояснил журналистам, что Наследный Принц Вачиралонгкорн сам попросил не спешить с процедурой и «дать ему возможность скорбеть вместе с нацией».

«Дайте нам возможность выбрать правильное время», – попросил премьер-министр.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.

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