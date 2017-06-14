Премьер-министр раскритиковал тверк тайской поп-звезды

Тайская поп-звезда Ламйай Хайтхонгкхам пообещала премьер-министру тверкать менее активно, после того как тот раскритиковал ее фирменный танец.

14 Июня 2017 10:07:55

В ответ на критические ремарки главы правительства Праюта Чан-Очи менеджер популярной исполнительницы Ламйай заявил, что отныне звезда будет совершать на сцене меньше провокационных телодвижений эротического характера, включая тверк, сообщает Bangkok Post.

«Теперь, когда он упомянул это, мы исправимся. Мы уменьшим количество фирменных тверкающих движений с девяти подряд до трех», – заявил менеджер студии Haithongkham Records и самой исполнительницы Прачакчай Наоварат.

Певица Ламйай, которой сейчас всего 18 лет, действительно весьма знаменита зажигательными танцами на сцене. И по мнению менеджера звезды, полностью отказаться от фирменного стиля в одежде и танцах она не может.

«Даже Майкл Джексон так танцевал», – отметил Прачакчай Наоварат.

Кроме того, он отверг критику сценического псевдонима исполнительными, заверив всех, что Haithongkham означает то, что означает – золотой кувшин. Без какого либо сексуального подтекста или двусмысленности.

«Мы можем принять критику танца, но не псевдонима. Это предвзятость», – заявил он.