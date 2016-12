Премьер-министр Прают Чан-О-Ча посетит Пхукет 16 сентября

Глава тайского правительства примет участие в церемонии запуска двух проектов по поддержке стартапов, а также встретится с населением и представителями делового сообщества.

6 Сентября 2016 14:23:24

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча. Фото: Joseph Vidal / Malacañang Photo Bureau

О визите на остров премьер-министра Таиланда сегодня официально сообщил PR-департамент провинции Пхукет. В сообщении говорится, что Прают Чан-О-Ча посетит остров 16 сентября и выступит в Royal Phuket Marina, где в этот день пройдет церемония запуска двух связанных друг с другом проектов по поддержке и развитию стартапов – национального Startup Thailand and Digital Thailand 2016 и локального Phuket as Smart City and Startup Paradise.

Посещение премьер-министром Royal Phuket Marina запланировано на первую половину дня. После обеда Прают Чан-О-Ча встретится с жителями острова, а затем направится в Phuket Rajabhat University, где обсудит экономические вопросы с официальными лицами провинции и представителями делового сообщества.

Подробнее о визите главы правительства губернатор Джамрон Типпаяпонгтада должен рассказать на встрече с прессой 14 сентября.