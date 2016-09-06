Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Премьер-министр Прают Чан-О-Ча посетит Пхукет 16 сентября

Глава тайского правительства примет участие в церемонии запуска двух проектов по поддержке стартапов, а также встретится с населением и представителями делового сообщества.

Новости Пхукета

6 Сентября 2016 14:23:24

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча. Фото: Joseph Vidal / Malacañang Photo Bureau
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча. Фото: Joseph Vidal / Malacañang Photo Bureau

О визите на остров премьер-министра Таиланда сегодня официально сообщил PR-департамент провинции Пхукет. В сообщении говорится, что Прают Чан-О-Ча посетит остров 16 сентября и выступит в Royal Phuket Marina, где в этот день пройдет церемония запуска двух связанных друг с другом проектов по поддержке и развитию стартапов – национального Startup Thailand and Digital Thailand 2016 и локального Phuket as Smart City and Startup Paradise.

Посещение премьер-министром Royal Phuket Marina запланировано на первую половину дня. После обеда Прают Чан-О-Ча встретится с жителями острова, а затем направится в Phuket Rajabhat University, где обсудит экономические вопросы с официальными лицами провинции и представителями делового сообщества.

Подробнее о визите главы правительства губернатор Джамрон Типпаяпонгтада должен рассказать на встрече с прессой 14 сентября.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.