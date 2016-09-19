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Премьер-министр пообещал найти деньги на проекты по развитию Пхукета

В ходе визита на Пхукет премьер-министр Прают Чан-Оча пообещал найти средства на ключевые проекты по развитию инфраструктуры провинции, включая новые дороги, многоуровневые развязки и рельсовый транспорт.

Сутича Сирират

19 Сентября 2016 10:33:10

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и губернатор Пхукета Джамрон Типпаяпонгтада. Фото: Сутича Сирират
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и губернатор Пхукета Джамрон Типпаяпонгтада. Фото: Сутича Сирират

Перед прибытием премьер-министра губернатор Пхукета Джамрон Типпаяпонгтада обещал обратиться к главе тайского правительства с просьбой поддержать ключевые инфраструктурные проекты, такие как, к примеру, тоннель из Кату в Патонг. Это произошло 16 сентября, когда Прают Чан-Оча прибыл на Пхукет, чтобы принять участие в церемонии запуска кампании Startup Thailand and Digital Thailand 2016.

По итогам обсуждения премьер-министр заявил, что все инициативы по развитию инфраструктуры на Пхукете будут поддержаны. По словам генерала Чан-Очи, сейчас разные провинции Таиланда разработали подобных проектов на несколько триллионов бат, но для Пхукета деньги в бюджете найдутся.

«Такие проекты как возведение мостов, дорожное строительство и все, что помогает развитию туризма в целом – это обязательные вещи для нас. Правительство полностью поддержит эти проекты и найдет средства на них. Они будут реализованы», – пообещал генерал Прают Чан-Оча.

«Что касается проектов, которые сейчас остановились из-за экологических вопросов [как тоннель в Патонг – прим. ред.], то на них будут выделены необходимые бюджеты, чтобы провести исследовательскую работу и разрешить все вопросы с окружающей средой», – добавил премьер-министр.

Напомним, что один из масштабных инфраструктурных проектов был завершен непосредственно в день визита Праюта Чан-Очи. Речь идет о расширении пхукетского аэропорта, новый терминал которого открылся 16 сентября.

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