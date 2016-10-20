Празднование Лой Кратонга и карнавал в Патонге отменены

Пхукет не будет официально отмечать Лой Кратонг, но жителям острова не запрещается в индивидуальном порядке спустить на воду лодочки-кратонги.

20 Октября 2016 17:07:25

Если кто-то хочет самостоятельно отметить Лой Кратонг, то это можно сделать, но официальных торжеств не будет.

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап подтвердила «Новостям Пхукета» отмену двух праздничных мероприятий, которые должны были состояться в ближайшее время. В этом году не будет ни традиционного карнавала в Патонге (обычно он проходит в районе 1 ноября), ни праздничных мероприятий в рамках фестиваля Лой Кратонг (он в этом году выпал на 14* ноября). Мероприятия отменены в связи с кончиной Короля Таиланда Пхумипона Адульядета.

«Если кто-то хочет самостоятельно отметить Лой Кратонг, то это можно сделать. Но муниципалитет Патонга не будет проводить никаких мероприятий в связи с этим праздником, не будет ни торжеств, ни музыки, как было раньше», – заявила Чалермлак Кебсап.

«Желающие запустить по воде кратонги могут сделать это на берегах канала Пак-Банг», – добавила глава Патонга.

С аналогичными заявлениями уже выступили губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан и глава пхукетского офиса ТАТ Анома Вонгъяй, подтвердившие, что в других районах острова торжеств тоже не будет. Возможно, некие церемонии пройдут в Сапан-Хине, но это еще не подтверждено.

«Карнавал в Патонге не откладывается, он отменяется. В этом году нечего отмечать. В следующем году карнавал состоится», – добавила госпожа Кебсап.

«Что касается других праздников, таких как Новый год, я убеждена, что частный бизнес в Патонге прекрасно понимает, как нужно вести себя в это время. Впрочем, я еще официально обращусь к бизнесу в следующем месяце. Относительно празднования национального Дня детей решение еще не принято. Муниципалитет Патонга рассмотрит этот вопрос позже», – рассказала Чалермлак Кебсап.

*Изначально в материале была указана ошибочная дата Лой Кратонга 10 ноября