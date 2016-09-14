Прают Чан-Оча выступит в Патонге вместо Royal Phuket Marina

Премьер-министр сперва посетит новый терминал аэропорта, затем отправится в Патонг, а оттуда – в университет Rajabhad.

14 Сентября 2016 16:12:57

Премьер-министр Таиланда выступит с речью об инновациях в Патонге. Фото: Thailand Startup / Facebook

Управление общественных связей провинции Пхукет подтвердило, что церемония открытия проекта Startup Thailand and Digital Thailand перенесена из Royal Phuket Marina в гостиницу Duangjit Resort & Spa в Патонге (предысторию читайте здесь).

Пока что информация на ряде вебсайтов еще не обновлена, но в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава управления PR Бутхсая Джайпием заявила, что Прают Чан-Оча выступит именно в Патонге.

«Место проведения изменилось, но вся остальная программа прежняя. Другим будет только место», – заверила Бутхсая Джайпием редакцию.

Полная программа мероприятия на тайском и английском языке доступна на сайте Thailand Startup. Перенос объясняется тем, что изначально выбранное помещение оказалось недостаточно большим, чтобы вместить всех гостей.

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча прибудет на Пхукет в пятницу 16, августа. Его самолет приземлится еще до 8 утра, после чего генерал совместно с министром транспорта Аркомом Темпитаяпайситом откроет новый терминам Phuket International Airport. Затем премьер-министр выступит с программным обращением на мероприятии, посвященном стартапам и инновациям. А во второй половине дня встретится с жителями острова в университете Rajabhat. На последнем мероприятии ожидается более 2000 гостей.