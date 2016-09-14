Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Прают Чан-Оча выступит в Патонге вместо Royal Phuket Marina

Премьер-министр сперва посетит новый терминал аэропорта, затем отправится в Патонг, а оттуда – в университет Rajabhad.

Новости Пхукета

14 Сентября 2016 16:12:57

Премьер-министр Таиланда выступит с речью об инновациях в Патонге. Фото: Thailand Startup / Facebook
Премьер-министр Таиланда выступит с речью об инновациях в Патонге. Фото: Thailand Startup / Facebook

Управление общественных связей провинции Пхукет подтвердило, что церемония открытия проекта Startup Thailand and Digital Thailand перенесена из Royal Phuket Marina в гостиницу Duangjit Resort & Spa в Патонге (предысторию читайте здесь).

Пока что информация на ряде вебсайтов еще не обновлена, но в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава управления PR Бутхсая Джайпием заявила, что Прают Чан-Оча выступит именно в Патонге.

«Место проведения изменилось, но вся остальная программа прежняя. Другим будет только место», – заверила Бутхсая Джайпием редакцию.

Полная программа мероприятия на тайском и английском языке доступна на сайте Thailand Startup. Перенос объясняется тем, что изначально выбранное помещение оказалось недостаточно большим, чтобы вместить всех гостей.

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча прибудет на Пхукет в пятницу 16, августа. Его самолет приземлится еще до 8 утра, после чего генерал совместно с министром транспорта Аркомом Темпитаяпайситом откроет новый терминам Phuket International Airport. Затем премьер-министр выступит с программным обращением на мероприятии, посвященном стартапам и инновациям. А во второй половине дня встретится с жителями острова в университете Rajabhat. На последнем мероприятии ожидается более 2000 гостей.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.