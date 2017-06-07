Прают Чан-Оча встретится с Дональдом Трампом в июле

Глава правительства Таиланда в июле посетит Вашингтон, где встретится с новым президентом США.

7 Июня 2017 17:12:31

Премьер-министр Таиланда, бывший главком сухопутных войск Прают Чан-Оча. Фото: Kremlin.ru

Визит Праюта Чан-Очи в США подтвердил в понедельник, 5 июня, официальный представитель правительства Таиланда Вирачон Сукондхапатипак. Приглашение поступило из Белого дома, что было воспринято как сигнал со стороны США о готовности начать движение к восстановлению отношений между США и их старшейшим союзником в Азии.

Вирачон Сукондхапатипак сообщил журналистам в Бангкоке, что в ходе встречи Прают Чан-Оча и Дональд Трамп обсудят «торговлю, инвестиции, коммерцию и вопросы безопасности, такие как борьба с торговлей людьми».

Дата поездки тайского премьера в США еще не определена. Вероятнее всего, визит запланируют на конец июля.