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Прают Чан-Оча: «Такси-мафия не должна вернуться на Пхукет»

Премьер-министр Таиланда призвал власти Пхукета больше думать о рядовых гражданах и применять системный подход к решению проблем. Отдельно генерал Чан-Оча подчеркнул, что проблема криминальных группировок таксистов должна быть решена раз и навсегда.

Таньялак Сакут

16 Сентября 2016 18:27:59

«Проблема мафии не должна возникнуть на Пхукете снова, особенно мафии таксистов», – заявил премьер-министр Прают Чан-Оча сразу после прибытия на Пхукет. В аэропорту его встречали официальные лица во главе с губернатором, и глава правительства обратился к ним прямо в новом терминале Phuket International Airport (его открытие состоялось сегодня).

Говоря о принципах работы местных властей, он отметил, что одна из проблем – образ мышления при решении проблем, в частности, отсутствие системного подхода. Отдельно Прают Чан-Оча призвал чиновников чаще думать о том, что их действия дают простым людям.

«Как остальные выигрывают от вашей работы? Как простые люди, бедные люди выигрывают? Получают ли они хоть что-то? Все плоды вашего труда должны доставаться простым людям. Все нужно делать от сердца. Простите, что говорю здесь об этом напрямую, но если этого не скажу я, то и никто не скажет. Свою работу надо делать, не ожидая ничего взамен», – заявил генерал Чан-Оча.

«Есть вопросы?», – добавил он.

В завершение премьер-министр пожелал встречавшим счастья и процветания, а затем снова напомнил о миссии госслужбы.

«Не забывайте о простых людях, не заставляйте их жаловаться мне на вас слишком часто. Заботьтесь о них», – заключил Прают Чан-Оча.

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