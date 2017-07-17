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Правительство услышало жалобы на нелегальных гидов-иностранцев

Премьер-министр Прают Чан-Оча отдал Министерству туризма распоряжение заняться проблемой нелегальных гидов-иностранцев.

Новости Пхукета

17 Июля 2017 11:16:23

Премьер-министр Прают Чан-Оча. Фото: Post Today
Премьер-министр Прают Чан-Оча. Фото: Post Today

Генерал Чан-Оча подтвердил, что получил петицию Ассоциации профессиональных туристических гидов Таиланда, настаивающей на необходимости защиты интересов тайских работников турбизнеса. Найти решение поручено Министерству туризма и спорта, пишет Bangkok Post. Ранее объединения гидов Таиланда действительно написали петицию с соответствующим требованием, однако тогда сообщалось, что направлена она от имени Ассоциации конфедерации тайских туристических гидов (ACTG).

«Правительство Таиланда не позволяет иностранцам приезжать в страну и работать гидами, поскольку эта профессия туристического гида входит в список зарезервированных для граждан Таиланда в соответствии с Законом об иностранном бизнесе от 1999 года», – напомнил премьер-министр 16 июля.

При этом глава правительства согласился с тем, что стране не хватает профессиональных гидов для обслуживания миллионов иностранных туристов, ежегодно посещающих Таиланда. Как заявил премьер-министр, по состоянию на 30 июня в Департаменте туризма официально зарегистрированы чуть более 70,66 тыс гидов. Из них 46,88 тыс. человек имеют общие лицензии, а 19,15 тыс. – лицензии, позволяющие работать лишь в указанных в лицензиях локациях. Статус оставшихся 6,62 тыс. глава правительства не уточнил.

По словам премьер-министра, «подавляющее большинство» гидов говорят по-английски, также многие владеют китайским и японским языками. Впрочем, имеющийся корпус гидов все равно не соответствует потребностям страны. Как подчеркнул Прают Чан-Оча, зарегистрированных гидов власти призывают учить третий язык, чтобы иметь возможность работать с более широким кругом туристов.

Что касается борьбы с нелегальными гидами-иностранцами, то Министерство туризма пока лишь пригласило представителей отрасли на совещание, чтобы обсудить способы решения проблемы. 

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