Правительство повысило зарплату чиновников на местах

Теперь главы тамбонов (камнаны) будут получать до 15 тыс. бат в месяц. Ранее потолок их зарплаты был ограничен 10 тыс. бат.

13 Октября 2016 09:50:29

О решении ввести новую сетку зарплат для чиновников районного уровня объявил официальный спикер правительства Таиланда Сансерн Кэукамнерд, пишет Bangkok Post.

Издание отмечают, что сейчас зарплата главы тамбона (камнана) составляет 10 тыс. бат. Деревенские старосты (пхуяйбаны) получают по 8 тыс. бат, ассистенты камнанов и пуяйбанов, а также медицинский персонал тамбонов – по 5 тыс. бат.

Новая схема предполагает постепенное увеличение зарплат камнанов до 15 тыс. бат, пуяйбанов – до 13 тыс. бат, а ассистентов и медиков – до 10 тыс. бат.

Впрочем, увеличение будет постепенным. Зарплата каждого из перечисленных выше госслужащих будет зависеть от выслуги лет и личных заслуг. Новая схема предусматривает 25 ступеней повышения оклада с шагом в 200 бат.

«Это означает, что камнан, который сейчас получает 10 тыс. бат в месяц, с каждым годом работы будет получать прибавку и в следующем году его оклад составит уже 10 тыс. 200 бат. Максимальный потолок зарплаты – 15 тыс. бат в месяц. При этом камнаны, демонстрирующие выдающиеся результаты работы, могут рассчитывать на повышение сразу на две ступени, то есть на 400 бат. Тот же принцип применяется и к другим долностям», – привел пример генерал-майор Кэукамнерд.

По его словам, считать эту меру популистской нет смысла, поскольку правительство уже повысило зарплаты других официальных лиц и сотрудников государственных предприятий.