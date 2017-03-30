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Пострадавших в аварии российских подростков выписали из больницы

Данила и Екатерина Мокшанцевы, которых сбил автобус в Паттайе, выписаны из больницы.

Новости Пхукета

30 Марта 2017 11:28:08

О том, что брат и сестра Мокшанцевы были выписаны из больницы, сообщила в Facebook международный координатор Vejthani Hospital Мария Жигунова. В посте от 28 марта она написала, что состояние Данилы и Екатерины улучшилось достаточно, чтобы они смогли продолжить восстановление здоровья дома.

«Бай-бай, ребята! Наконец вы поправились», – отметила Мария в подписи к фотографии подростков.

«У них все намного лучше, оба разговаривают, 2 дня назад выписали их, Катя может ходить сама почти, Даниле еще нужно учиться. Им нужно заниматься физиотерапией теперь и, конечно, принимать лекарства довольно-таки долгое время. А так все хорошо», – добавила она в обсуждении новости два дня спустя.

Также Жигунова опубликовала фотографию Данилы и Екатерины с представителем сервиса Weboon, на котором был организован сбор средств на лечение пострадавших подростков.

Напомним, брат и сестра Мокшанцевы попали в аварию в Паттайе 23 февраля. Подростки пересекали перекресток на зеленый свет светофора, когда их скутер сбил автобус, двигавшийся на красный свет. В течение нескольких недель после происшествия Данила и Екатерина находились в коме.

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