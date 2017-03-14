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Пострадавшие в ДТП русские подростки вышли из комы

Данила и Екатерина Мокшанцевы по-прежнему находятся в больнице, но их состояние улучшилось.

Новости Пхукета

14 Марта 2017 17:32:27

Фото: РПЦ в Таиланде / www.orthodox.or.th
Фото: РПЦ в Таиланде / www.orthodox.or.th

О том, что 16-летний Данила и 14-летняя Екатерина вышли из комы сообщил официальный вебсайт Русской православной церкви в Таиланде. Соответствующую информацию распространило и посольство РФ в Королевстве. Глава дипмиссии Кирилл Барский и архимандрит Олег (Черепанин) посетили пострадавших в больнице Vejthani Hospital в понедельник, 13 марта, ознакомились с состоянием пациентов и поговорили с их врачами.

Сейчас Данила уже узнает окружающих людей, адекватно реагирует на их слова, подает осознанные знаки руками и пытается говорить сам. Состояние Екатерины более тяжелое. Посетившие ее представители духовенства говорят,  что она не узнает приходящих к ней людей и не контактируют с ней. Врачи не дают конкретных прогнозов, но считают, что при должном лечении оба подростка поправятся.

Международный координатор Vejthani Hospital Мария Жигунова в понедельник сообщила, что страховая компания перечислила госпиталю по 330 тыс. бат на каждого из подростков, впрочем, медицинские счета также увеличиваются с каждым днем. Размер итогового счета Жигунова не прогнозирует.

Средства на помощь Даниле и Екатерине собираются на сайте Weboon, также неравнодушные жители Таиланда перечисляют деньги напрямую на банковский счет Марии Жигуновой (см. эту запись в Facebook). В ближайшие выходные к сбору средств присоединится РПЦ.

«Представительство Русской православной церкви и посольство России совместно изучают все возможные варианты для оказания необходимой материальной помощи семье Макшанцевых для оплаты дорогостоящего медицинского лечения. Архимандрит Олег признал целесообразным обратиться к духовенству и православной пастве в Таиланде о сборе денежных средств на нужды пострадавших детей. Сбор средств будет произведен в два ближайших воскресных дня во всех храмах благочиния», – говорится в заявлении, размещенном на сайте РПЦ в Таиланде.

Напомним, брат и сестра Мокшанцевы попали в аварию в Паттайе 23 февраля. Подростки пересекали перекресток на зеленый свет светофора, когда их скутер сбил автобус, двигавшийся на красный свет. Средства на помощь пострадавшим детям собирают с начала марта (подробнее читайте здесь).

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